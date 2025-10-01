La rivoluzione anti age è in sconto, il siero epigenetico di Nivea da provare e di cui non potrete più fare a meno

iStock Il siero anti age che trasforma la vostra pelle e la ringiovanisce

Mettere un freno ai segni dell’età sembra essere una missione molto ambita e a cui in tante cercano di partecipare. E tra sieri, creme viso, trattamenti e linee guida per mantenere la pelle sana e giovane, ecco che arriva anche un vero elisir di eterna giovinezza, un siero epigenetico firmato Nivea, Cellular Epigenetics, un prodotto innovativo, che trovate adesso in sconto su Amazon e che promette davvero una pelle ringiovanita e più compatta fin dalle primissime applicazioni.

Un prodotto che garantisce una riduzione visibile dei segni dell’età della pelle in due settimane, e che è realizzato dall’esperienza di Nivea e seguendo i principi dell’epigenetica, un siero viso scientificamente provato e che si avvale della tecnologia brevettata Age Clock.

Cos’è l’epigenetica e come influisce sulla pelle

Ma cos’è davvero un siero epigenetico e perché è la svolta di bellezza che non sapevate di volere ma che, una volta provata, non lascerete più? Per prima cosa capiamo cos’è l’epigenetica, ovvero una branca della biologia che studia le varie modifiche a carico dei nostri geni, ma che si focalizza su quelle che non vanno ad alterare la sequenza del DNA, che possono essere ereditabili e che possono influenzate da fattori esterni e/o ambientali, come l’alimentazione che si segue, lo stile di vita, la quantità di stress a cui si è sottoposti, ecc.

Un siero epigenetico, quindi, tiene conto di questi aspetti, agendo sulla pelle con un principio attivo che ha lo scopo di modificare l’espressione dei geni che sono direttamente collegati all’invecchiamento cutaneo, attivando o risvegliando i “geni della giovinezza”.

Come agisce il siero epigenetico di Nivea Cellular Epigenetics

Il siero epigenetico di Nivea quindi, agisce per contrastare i segni del tempo, grazie alla sua formulazione con tre tipi di acido ialuronico ed Epicelline®, un ingrediente rivoluzionario, che riduce visibilmente i segni dell’età modificando i modelli epigenetici coinvolti in modo diretto nell’invecchiamento cutaneo, riattivando la giovinezza della pelle.

Un siero da provare e che agisce su più livelli:

correggendo i segni dell’età;

donando maggior volume alla pelle e andando a ridurre le rughe;

rimpolpando la cute;

aumentando la luminosità e l’elasticità della pelle,

portando un effetto lifting viso naturale;

aumentando la compattezza della cute e donandole un aspetto più levigato;

oltre ad essere un vero boost di idratazione per la pelle a lunga durata.

Nivea Cellular Epigenetics, il siero da provare

Un siero epigenetico dall’azione ringiovanente, nato dopo ben 15 anni di ricerca e 50.000 attivi testati, e che grazie alla scoperta dell’Epicelline®, è una vera rivoluzione per la pelle, agendo in modo mirato per ridurre visibilmente i segni dell’età come rughe, linee sottili e minor compattezza cutanea, riattivando la giovinezza della pelle in modo diretto.

Un prodotto da provare e introdurre nella propria skincare routine, sia alla mattina che alla sera, e da usare come un normalissimo siero viso e come primissimo step della vostra skincare, massaggiando la pelle e aiutando il prodotto a penetrare bene e assorbirsi in modo efficace.

