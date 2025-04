Il detergente viso coreano al tè verde e grani konjac che spopola online da provare ora

Fonte: iStock Il detergente viso del brand coreano Some By Me da provare

C’è chi ama la skincare coreana e chi non l’ha ancora provata.

Negli ultimi anni, è diventata una vera e propria filosofia di bellezza apprezzata anche in occidente. Il perché è semplice: funziona (per davvero!). La skincare coreana è basata su rituali quotidiani, ingredienti naturali e tecnologie avanzate, volta a creare una routine mira non solo a trattare i problemi della pelle, ma a prevenirli, nutrendo e rispettando la pelle in profondità. Dimentica le soluzioni aggressive: la K-beauty punta su delicatezza, costanza e layering intelligente di prodotti per ottenere una pelle luminosa, sana e naturalmente radiosa.

Uno dei brand che meglio incarna questa filosofia è Some By Mi, con prodotti innovativi pensati per risultati visibili ma senza stress per la pelle. Tra tutti, si è aggiudicato la viralità sui social il Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Tea Tox Bubble Cleanser.

Ma cosa rende questo detergente così speciale? Scopriamolo insieme.

Il potere del tè verde sulla pelle

Il cuore di questo prodotto è il Green Tea, ingrediente noto per le sue proprietà antiossidanti, lenitive e purificanti. Questo estratto non solo aiuta a calmare la pelle sensibile e irritata, ma agisce anche in profondità, regolando la produzione di sebo e contrastando i punti neri.

La formula è arricchita con estratti vegetali (16 tipi di tè e piante officinali) che aiutano a riequilibrare la pelle, acido salicilico (BHA) che penetra nei pori sciogliendo l’eccesso di sebo e le impurità, Tè Matcha che purifica e tonifica e tannin complex per ridurre visibilmente l’aspetto dei pori dilatati.

Come si utilizza: la sfida 30 Days Miracle

Il nome lo suggerisce: 30 Days Miracle è ciò che promette questo prodotto se utilizzato quotidianamente per 30 giorni consecutivi. Infatti è pensato per un uso quotidiano (soprattutto in caso di pelle grassa o soggetta a punti neri), ma è anche delicato abbastanza per non seccare o irritare l’epidermide.

Ma il Bye Bye Blackhead non è un semplice detergente: è una vera e propria bubble mask express. Appena applicato sul viso asciutto, questo gel trasparente reagisce con l’aria e inizia a creare una schiuma frizzante ricca di microbolle di ossigeno che penetrano nei pori, sciogliendo il sebo e le impurità accumulate.

Ecco gli step da seguire per utilizzarlo:

Applica una quantità generosa sulla pelle asciutta, concentrandoti sulle zone con più impurità (come naso, mento e fronte). Lascia agire per 3-5 minuti mentre si formano le bolle. Massaggia delicatamente con un po’ d’acqua per attivare ulteriormente il prodotto. Risciacqua abbondantemente con acqua tiepida.

Il risultato? Una pelle visibilmente più luminosa, levigata e libera dai punti neri. Accetta la sfida 30 Days Miracle e goditi la tua pelle detersa e luminosa!

