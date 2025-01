Il segreto per una pelle di porcellana? L’olio struccante, un must della skincare coreana

Pelle di porcellana come le donne coreane? L'olio struccante è il vostro must have beauty, un prodotto immancabile nella skincare coreana e nella vostra nuova beuaty routine

Quando si parla di skincare non ci sono davvero dubbi, tra le più amate, efficaci e cercate su Google, la skincare coreana è senza dubbio al primo posto. E se si tratta di prodotti che non possono mancare tra gli step di questa skincare tanto amata, l’olio struccante è assolutamente al primo posto. Un prodotto che viene usato per la pulizia del viso dalle donne coreane come primo step fondamentale e che serve per rimuovere completamente le impurità dalla pelle del viso, liberare i pori e ripulire la cute in modo profondo ed efficace.

A cosa serve l’olio struccante nella skincare coreana

Uno degli undici passaggi prevista dalla skincare coreana e che risulta davvero immancabile per chi desira godere di una pelle sana, pulita e luminosa. E il motivo sta nel fatto che, per eliminare dalla cute le tracce di oleosità della stessa e dei prodotti di make-up che vi si applicano, come creme, trucco, ecc., non c’è niente di meglio che agire con un composto simile, ovvero un olio struccante.

Questo, infatti, ha la capacità di sciogliere lo strato impermeabile che si crea sulla cute di rimuove ogni traccia di trucco dal viso. Una tipologia di prodotto che si adatta a tutti i tipi di pelle, tranne alle cuti a tendenza mista o grassa, perché andrebbe ad aumentare l’oleosità stessa delle pelle, preferendo invece delle formulazioni di prodotti ad hoc che permettano di eliminare trucco dalla cute idratandola.

Come agisce l’olio struccante coreano sulla pelle

Ma come funziona davvero l’olio struccante una volta che lo si applica sulla pelle? Questa tipologia di olio, ha la capacità di attirare a sé ogni traccia impurità, sia che si tratti di make-up, smog, polvere, creme viso, ecc. dissolvendole. Un prodotto che, oltre a pulire la cute è in grado di detergerla, donandole massimo benessere a 360°.

Un vero alleato beauty, immancabile nella skincare coreana e che potete introdurre anche voi all’interno della vostra skincare quotidiana, agendo in modo delicatissimo sulla cute e lasciando una pelle morbida, elastica e super luminosa. Oltre che ben detersa e con una riduzione significativa di imperfezioni ed eventuali punti neri che si possono formare.

Come si utilizza

Per usarlo nel modo corretto e godere al massimo dei benefici dell’olio struccante, è importante seguire i giusti step, applicando un po’ di olio sulla mani e spalmandolo sulla pelle del viso, con un leggero massaggio e concentrandosi maggiormente sulle zone in cui si utilizza maggiormente il make-up, come gli occhi, la bocca, le gote, ecc. Una volta fatto si risciacqua il viso con acqua tiepida e ci si asciuga tamponando la pelle con un asciugamano.

Per ottenere un maggior risultato, poi, potete eseguire una doppia detersione, unendo all’olio struccante un detergente schiumogeno, utile a eliminare eventuali tracce di residui oleosi sulla pelle di agenti inquinanti che ingrigiscono il viso e che sono alla base dell’invecchiamento precoce della cute.

Quali prodotti scegliere

Ma come seguire la skincare coreana con un prodotto perfettamente in linea con questa particolare tipologia di pulizia del viso? Optando per un olio struccante coreano, dei prodotti specificatamente formulati e usati proprio dalle donne coreane, che vi garantiranno una pelle di porcellana e un viso luminoso e fresco in ogni momento della giornata.

Per esempio optando per uno dei migliori oli struccanti coreani, Haruharu Wonder Black Rice Moisture Deep Cleansing Oil, un prodotto che rimuove facilmente il trucco e le impurità, privo di profumo e realizzato con oli naturali, 9 ingredienti essenziali e con oltre il 95% di ingredienti di origine naturale, che vi permettono di lenire la pelle ad ogni pulizia. Il migliore olio struccante coreano e da provare subito all’interno della vostra skincare routine.

Un altro prodotto da provare, poi, è l’olio struccante Kose Softymo, un prodotto ricchissimo di ingredienti come l’olio di crusca di riso, olio minerale, olio di arancia, olio di cartamo, olio di semi di jojoba, olio di rosa canina, glicerina, olio di germe di mais, ecc. Un prodotto che deterge e che nutre al cute, per un ‘azione di benessere totale.

Per una pulizia mirata della pella, ecco anche un balsamo detergente delicato ma potente, che penetra in profondità nella cute, liberandola da trucco, sebo e altri residui. Si tratta dell’olio struccante di Yepoda, un prodotto a base di olio di cocco, olio di oliva e spirulina, perfetto per garantire alla pelle una pulizia profonda H24.

Infine, ecco un altro olio struccante coreano che vale la pena di provare durante la vostra nuova skincare. Si tratta dell’olio di Beauty of Joseon (ora in sconto su Amazon). Un prodotto a base di erbe orientali come olio di soia glicina e olio di semi di ginseng, dalle proprietà idratanti e in grado di dissolve delicatamente lo sporco depositato sulla cute e i residui di trucco che si sono accumulati sulla pelle, levigandola e liberandone i pori. Un olio delicato e che dona una pulizia e un comfort immediato.

