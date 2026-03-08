ll metodo infallibile e virale per sfruttare i pigmenti rosati e pescati contro le zone d'ombra.

iStock La tecnica per mascherare le occhiaie che non ti aspetti

Scrolling su TikTok risulta ormai impossibile non imbattersi nei tantissimi video dedicati all’under eye blush, una particolarissima tecnica di derivazione giapponese che sta letteralmente dominando i feed e rivoluzionando l’approccio alla base viso. L’obiettivo principale di questo trend è abbandonare le vecchie stratificazioni pesanti per abbracciare un incarnato molto più luminoso e naturale, un risultato che si ottiene applicando il blush direttamente nella delicata zona perioculare per poi sfumarlo morbidamente verso la parte alta degli zigomi. Questo gesto crea un effetto ottico capace di sollevare visivamente lo sguardo, regalando al viso un aspetto fresco e cromaticamente armonioso senza minimamente appesantire i lineamenti.



Il potere dei pigmenti contro le occhiaie

Il segreto del successo di questo metodo risiede tutto nell’applicazione pratica della teoria del colore, poiché le occhiaie presentano generalmente sfumature fredde che spaziano dal blu al viola fino al grigio scuro. I pigmenti contenuti nei blush, specialmente nelle varianti declinate nei toni della pesca e del rosa, agiscono come perfetti neutralizzatori per queste fastidiose zone d’ombra. Utilizzare un tocco di colore mirato permette quindi di contrastare le discromie in modo intelligente, evitando di dover stendere strati di paste dense o ipercoprenti che finirebbero inevitabilmente per depositarsi nelle pieghette della pelle segnando il contorno occhi. Il rossore diffuso del fard ravviva l’area e si amalgama fluidamente con il resto del trucco, riducendo in maniera drastica la necessità di ricorrere al correttore tradizionale.



Come replicare il trend

Per ottenere un risultato impeccabile è richiesta una certa delicatezza unita a una buona preparazione della pelle, che deve essere prima di tutto idratata in profondità con un prodotto specifico. La zona perioculare richiede un’attenzione particolare poiché la pelle è particolarmente sottile e delicata (non a caso, risulta spesso secca e segnata, anche in giovane età!)

CeraVe Crema Contorno Occhi Riparatrice con acido ialuronico

Neutrogena Hydro Boost, crema contorno occhi, con acido ialuronico e vitamina E

Una volta preparata la base si procede applicando una quantità minuscola di correttore fluido esclusivamente nell’angolo interno dell’occhio, dove l’ombra risulta solitamente più marcata, per poi passare al vero protagonista del look.

Kiko Milano Skin Tone Concealer - Correttore Fluido Levigante, Con Finish Naturale

Max Factor Multi Perfector - Correttore Fluido all in one

Il passaggio cruciale prevede infatti di prelevare una minima dose di blush e picchiettarla con i polpastrelli oppure con una spugnetta appena inumidita esattamente sotto la rima ciliare inferiore. Il movimento deve essere estremamente leggero e continuo, accompagnando la sfumatura verso l’esterno fino a farla fondere in modo impercettibile con il colore precedentemente applicato sulle guance.

Per la buona riuscita dell’under eye blush le formulazioni liquide o in crema si rivelano assolutamente fondamentali, mentre le polveri andrebbero accantonate poiché rischiano di evidenziare la naturale secchezza o la grana della pelle. Le texture fluide, al contrario, si legano perfettamente all’incarnato garantendo un finish radioso e sottile che accompagna i movimenti del viso mantenendo l’area elastica.

La scelta della tonalità perfetta dipende strettamente dal sottotono della propria pelle, con gli incarnati freddi che trovano la loro massima espressione nei rosa delicati e nelle sfumature lilla chiaro capaci di illuminare le zone d’ombra.

e.l.f Camo Liquid Blush, blush liquido a lunga tenuta altamente pigmentato- Cheeky Lychee (rosa freddo)

Max Factor Miracle pure - blush rosa freddo ''delicate pink''

Le pelli caratterizzate da un sottotono caldo o olivastro ottengono invece l’effetto più naturale orientandosi verso le gradazioni della pesca, dell‘albicocca e del corallo, cromie eccellenti per bilanciare il grigiore e le venature bluastre.

Essence Baby got blush - rosa

Inglot Cream stick blush - classic pink

