Per uno sguardo che leva il fiato e perfetto per le feste di Natale, la risposta arriva dal mascara glitter: come usarlo e quali scegliere

Scintillanti come non mai? Durante le feste si può giocare con il make-up e brillare, in fondo è proprio questo il momento giusto per osare e provare qualcosa di nuovo nel proprio look.

Ad esempio, i mascara glitterati che regalano uno sguardo wow e sottolineano lo sguardo rendendolo davvero magico e seducente: una cascata di brillantini che si posano sulle ciglia e vanno a sottolineare gli occhi, per renderli favolosi soprattutto nei vari appuntamenti che si possono avere in programma nel corso di dicembre e gennaio.

Come usarlo, quali scegliere e perché il mascara glitter deve essere il trucco da sfoggiare durante le serate più speciali delle feste.

Mascara glitter, per un Natale e un Capodanno scintillanti

Le luci brillano nelle città e nelle case, gli alberi sono ricoperti di palline colorate e l’animo è pronto a trascorrere momenti speciali con le persone più importanti, per collezionare ricordi preziosi.

Tante le serate, le cene e i pranzi importanti durante le feste di Natale e Capodanno, le occasioni giuste per sfoggiare un make-up brillante come non mai. E non si deve aver paura di osare e di provare a mescolare prodotti diversi.

L’applicazione del mascara glitterato, in genere, è consigliata subito dopo quello che viene utilizzato normalmente: infatti nella maggiore parte dei casi si tratta di top-coat che vanno a completare il look e a sigillare anche il prodotto che è stato steso per primo.

Si può abbinare a matite, eyeliner o ombretti normali e nelle nuance preferite, oppure provare a sfoggiarlo con altri trucchi glitterati sia per gli occhi, che per la bocca. Senza dimenticare le lentiggini che scintillano per un effetto incredibile.

Quali mascara glitter comprare

In commercio ci sono diverse tipologie di mascara glitterati, che andranno ad arricchire e a impreziosire ogni make-up con un tocco unico, che fa brillare in ogni occasione.

Tra quelli di cui si è parlato parecchio su TikTok c’è il Maybelline New York Lash Sensational Sky High Space Diamond. Applicato sulle ciglia dopo quello nero, o marrone, regala un effetto davvero bello, che fa luccicare lo sguardo.

Un’alternativa ce la offre Volume Million Lashes Top Coat di L’Oréal Paris, un prodotto con glitter che va applicato dopo al mascara e che regala un tocco d’oro alle ciglia. Grazie allo scovolino – poi – l’effetto infoltimento e moltiplicatore è assicurato. Per occhi che lasciano il segno.

Offerta Volume Million Lashes Top Coat di L’Oréal Paris Top coat dorato per uno sguardo che lascia il segno

Maydear mette in vendita, invece, un prodotto a lunga tenuta, a prova di sbavature e waterproof, che promette anche di allungare fino a due volte le ciglia andando a rende l’effetto finale più pieno e più spesso. Lo si trova anche in una favolosa colorazione oro: per uno sguardo davvero prezioso.

Maydear mascara oro Per uno sguardo prezioso

Denestup, infine, propone sei mascara colorati e glitterati, con sfumature che variano dal viola all’argento, senza dimenticare l’oro: colori che promettono di essere impermeabili, a lunga durata e a prova di sbavature. Anche con questi prodotti bisogna prima applicare il mascara normale e poi procedere con questo per ottenere un finish perfetto.

Sei mascara di Denestup Sei colori bellissimi da applicare sopra il trucco

