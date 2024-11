Le lentiggini sono da tempo un must have dei beauty look, ma perché non provare quelle scintillanti? Come fare

Fonte: Getty Images Lentiggini glitter, così puoi copiare Taylor Swift

Lentiggini? Sì, grazie. Ormai da tempo spopola la tendenza di creare sul proprio viso una pioggia di piccole freckles, posizionate ad arte per dare al proprio look un aspetto naturale. Le star sono le prime ad averle sfoggiate e chi ha la fortuna di averle naturalmente non le ha nascoste ma, se mai, esaltate, le altre sono “corse ai ripari” utilizzando appositi trucchi per ricrearle ad arte.

La maggior parte dei brand dedicati al make-up ha messo in commercio prodotti ad hoc che aiutano a punteggiare di minuscole lentiggini il nostro viso, ma ora la tendenza ha fatto un passo avanti e le ha fatte diventare scintillanti.

Merito di Taylor Swift non solo regina della musica internazionale, ma anche icona di moda e di stile: il trend del momento è sfoggiarle brillanti, una spruzzata di magnifici glitter sul visto. Una mania che sta conquistando anche TikTok.

Come farle e perché le devi provare a sfoggiare anche tu.

Lentiggini, perché ci piacciono tanto

I trend del momento in fatto di make-up parlano chiaro: visi naturali, glow skin e unicità che vengono valorizzate. Non stupisce che le lentiggini siano tanto amate e così chi le ha naturali le enfatizza, mentre chi ne è sprovvisto corre ai ripari e le ricrea ad arte.

Ma c’è una nuova tendenza all’orizzonte ed è quella delle lentiggini glitterate. A fare la differenza è stata Taylor Swift, la cantante infatti ha sfoggiato naso e gote ricoperte di piccoli strass in occasione di un match del suo compagno, il giocatore di football Travis Kelce.

Il risultato? Ora le vogliamo ricreare tutte, complice anche l’avvicinarsi delle feste che ci fa venire voglia di sperimentare con trucchi scintillanti e glitterati. La pop star le ha abbinate a un rossetto rosso, un vero e proprio tocco iconico del look, capelli legati e mini-dress (tartan). Come copiarla anche noi.

Fonte: Getty Images

Glitter face, le lentiggini scintillanti come Taylor Swift

L’idea di avere il viso illuminato da glitter che scintillano a ogni passo è la nuova tendenza per l’autunno inverno ed è anche il make – up perfetto da sfoggiare durante le feste. Ma come fare? Si possono acquistare i prodotti appositi online per provare a ricreare il trucco sfoggiato da Taylor Swift. Lei, a quanto pare, ha usato un apposito tatuaggio da applicare su naso e gote, ma ci sono altri prodotti per ottenere lo stesso effetto.

Se si vuole sperimentare, non solo con un effetto super naturale, esistono fogli di tatuaggi per creare affascinanti forme sul viso: da una spruzzata di stelline che ricopre guance e naso, a piccole palline rotonde e molto altro. Ci si può divertire a sperimentare per una serata speciale e sicuramente l’effetto sarà favoloso e molto glam. Le vende Xinlie e nella confezione ci sono due fogli.

Xinlie tatuaggi dorati per il viso Per creare un trucco scintillante e delle lentiggini particolari

Simili e con tante grafiche differenti sono i 23 fogli con tatuaggi temporanei e metallici di Lirdux, impermeabili e durevoli. Grazie a questi, oltre a una spruzzata di lentiggini, si possono sfoggiare selline, farfalle e ghirigori. Decisamente wow.

I trucchi per ricreare lo stesso effetto

Se si cerca l’effetto glitter ma si preferisce fare da sé esistono prodotti appositi per fare le lentiggini dorate sul viso. Ad esempio, si possono acquistare dei veri e propri brillantini da fissare con il gel, si possono posizionare a proprio piacimento sul viso per creare un effetto luminoso ma a propria misura. La confezione di Moon Glitter contiene 5 grammi di pagliuzze dorate per impreziosire ogni look.

Moon Glitter Glitter dorati da fissare con gli appositi gel per ricreare le lentiggini scintillanti in autonomia

Htruiyaty, poi, propone glitter di diverse dimensioni, così come cambia la forma che spazia da stelle, lune ed esagoni, che arrivano a casa in una bottiglietta con un’apposita spatoletta. Ci vogliono circa 15 minuti dall’applicazione perché si siano fissati.

I glitter di Htruiyaty Arrivano con un’apposita spatoletta per prelevarli dal contenitore

Uraqt, infine, vende un gel con glitter di diverse dimensioni da applicare dove si vuole e adatto per ricreare un effetto lentiggini luccicati sul volto: quanto e come posizionarli dipende dal gusto personale e da come si vuole che sia il risultato finale.

Gel luccicante Uraqt Si applica a proprio piacere per modulare l’effetto finale

