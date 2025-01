Taylor Swift, il cappotto in tweed da 10.000 dollari al playoff game

Taylor Swift conquista il playoff game dei Kansas City Chiefs con un look Chanel da sogno. Il cappotto in tweed da 10.000 dollari è l’assoluto protagonista

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Taylor Swift, 10 look che fanno fatto la storia della diva dallo stile inconfondibile

Taylor Swift è ormai una regina indiscussa non solo delle classifiche musicali, ma anche dello stile. Ogni sua apparizione è un evento, e il suo look per il playoff game tra i Kansas City Chiefs e gli Houston Texans non ha fatto eccezione.

La cantante, che da mesi segue con passione il fidanzato Travis Kelce sugli spalti, ha scelto di sfoggiare un cappotto in tweed dal valore di 10.000 dollari, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile.

Taylor Swift, il cappotto Chanel in tweed da 10.000 dollari

Taylor Swift è arrivata allo stadio Arrowhead di Kansas City con un outfit interamente firmato Chanel, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il cappotto in tweed, dal taglio classico e sofisticato, è stato il pezzo forte del suo look. Realizzato con tessuti di altissima qualità, questo capo è stato presentato direttamente in passerella, rendendo Taylor una vera ambasciatrice della maison francese.

Ad accompagnare il cappotto c’era un’elegante cintura di perle e catene dal valore di 2.250 dollari, che sottolineava il punto vita e aggiungeva un tocco di glamour.

Il tutto è stato completato da un mini flap bag Chanel da 5.000 dollari e da orecchini oversize con il celebre logo della doppia C, che hanno aggiunto un ulteriore dettaglio di lusso al look. Non mancava un tocco di praticità, grazie al romper in lana jersey da 4.650 dollari, perfetto per le temperature rigide della stagione.

Fonte: IPA

Taylor Swift e il tweed: eleganza senza tempo

Il tweed è uno dei tessuti più amati nella moda, simbolo di raffinatezza e tradizione. Taylor Swift ha dimostrato che questo materiale iconico non è solo per eventi formali, ma può essere reinterpretato per un’occasione sportiva con un twist glamour. L’abbinamento del cappotto in tweed con accessori audaci ha creato un equilibrio perfetto tra eleganza e modernità.

Non è la prima volta che una celebrità sceglie il tweed per i suoi outfit. Kate Middleton, ad esempio, è una grande sostenitrice di questo tessuto, spesso presente nei suoi cappotti e giacche. Anche Taylor, con questo look, ha reso omaggio alla versatilità del tweed, dimostrando come possa adattarsi a diverse occasioni, dallo stadio al red carpet.

Fonte: IPA

Come replicare il look di Taylor Swift senza spendere una fortuna

Non tutti possono permettersi un cappotto Chanel da 10.000 dollari, ma il bello della moda è che esistono alternative più accessibili che permettono di replicare uno stile simile.

Per chi desidera un cappotto in tweed elegante, si possono trovare opzioni interessanti a prezzi decisamente più contenuti. Brand come Mango, Nordstrom e Banana Republic propongono modelli che richiamano lo stile Chanel, con dettagli come bottoni dorati, tagli classici e tessuti caldi.

Un esempio è il blazer in tweed nero e bianco di Mango, perfetto per chi cerca un look più casual, oppure il cappotto lungo di Lulu’s, ideale per proteggersi dal freddo con stile. Per completare l’outfit, basta aggiungere una mini bag con catena dorata e un paio di orecchini oversize, dettagli che Swift ama sfoggiare.

Fonte: IPA

La presenza di Taylor Swift allo stadio: un’icona anche fuori dal palco

Taylor Swift è diventata un volto familiare sugli spalti dei Kansas City Chiefs, attirando l’attenzione non solo per il suo sostegno a Travis Kelce, ma anche per i suoi look impeccabili. Ogni sua apparizione diventa un momento di moda, e il cappotto in tweed sfoggiato al playoff game ne è la prova.

La cantante non è solo una popstar di successo, ma anche un’ispirazione per chi ama la moda. Con il suo mix di capi di lusso e dettagli che raccontano la sua personalità, Taylor riesce a rendere ogni outfit un’ode allo stile. E se il tweed è una scelta che guarda alla tradizione, gli accessori moderni e il suo atteggiamento disinvolto confermano che la vera eleganza è saper giocare con i contrasti.