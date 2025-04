Le serie tv da non perdere ad aprile 2025

Aprile si preannuncia come un mese di grandi ritorni per le serie tv: tra distopie e storie intense, lista di quelle che non potete perdervi

Fonte: IPA Pedro Pascal protagonista di "The last of us 2"

Se il primo caldo di aprile non ti ferma dal voler passare qualche ora sul divano davanti alle storie che più ti appassionano, le piattaforme streaming corrono in tuo soccorso: aprile, infatti, si preannuncia un mese entusiasmante per gli appassionati di serie TV con il ritorno di alcuni dei titoli più amati e l’arrivo di nuove produzioni.

Tra distopie mozzafiato, thriller psicologici e drammi intensi, ecco le serie che, secondo noi, non possono mancare nella tua lista del mese di aprile.

Le serie imperdibili in uscita ad aprile 2025

“The Handmaid’s Tale 6”, 8 aprile

L’8 aprile gli amanti delle distopie possono gioire: su TimVision torna The Handmaid’s Tale, la storia in puntate basata sul romanzo di Margaret Atwood pronta a stupirci con la sua sesta e ultima stagione.

Protagonista è June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, che continua la sua lotta contro il regime totalitario di Gilead in una stagione “feroce e selvaggia” piena di tensione, dinamiche da brividi e capace di creare nuove alleanze per provare a ottenere un futuro migliore. Un progetto attesissimo dai fan, che però dovranno gustarsi lentamente: le prime tre puntate saranno infatti disponibili dall’8 aprile, per poi continuare con un nuovo episodio rilasciato ogni settimana.

“Black Mirror 7”, 10 aprile



Tra le prime serie che proprio non possono mancare nella lista di visione se si è amanti di tematiche sociali e “what if”, c’è sicuramente Black Mirror. Netflix, il 10 aprile, pubblica la settima imperdibile stagione della celebre serie antologica creata da Charlie Brooker.

Sei nuovi episodi che, come sempre, esplorano il rapporto tra tecnologia e società puntando sulla natura umana e sui risvolti, spesso inquietanti, che si generano quando le persone si affidano troppo alla tecnologia.

Un prodotto che fin dalle prime stagioni ha saputo tenere incollati gli spettatori tra suspense, terrore e, forse, qualche riflessione su cosa potrebbe capitare in futuro. Questa stagione, tra la ripresa di trame già amate dagli episodi precedenti e nuovi risvolti tutti da gustare, sembra essere un entusiasmante e, forse, terrificante ritorno alle origini: “Stiamo facendo delle cose mai realizzate prima. Le persone possono aspettarsi molte emozioni e, speriamo, un buon mix di brividi. Ma questa volta, gli episodi sono tutti, in un certo senso, come il Black Mirror originale,” ha spiegato Charlie Brooker.

“The Last of Us 2”, 14 aprile

Altro grande e irrinunciabile ritorno è quello di The Last of Us che, dopo il successo della prima stagione, torna il 14 aprile su Sky con una seconda stagione.

La serie basata sull’omonimo videogioco torna con nuove avventure di Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, in un mondo post-apocalittico infestato da infetti. Il nuovo capitolo racconta la loro storia cinque anni dopo gli eventi della prima stagione: un momento in cui, passato un periodo di calma, i protagonisti dovranno fare la conoscenza di nuovi personaggi e vivere un momento di conflitto un mondo che appare ancora più pericoloso.

“You 5”, 24 aprile

Per chi invece non volesse perdersi neanche un momento del percorso psicologico di Joe Goldberg, Netflix pubblica il 24 aprile la quinta e ultima stagione di You. Una serie densa di rivelazioni traumatiche in un thriller psicologico che segue le ossessioni amorose del protagonista interpretato da Penn Badgley.

Dopo le 4 stagioni precedenti, Joe torna finalmente a New York, il luogo dove tutto è iniziato.Lì, accanto alla moglie Kate, il protagonista proverà davvero a vivere il suo lieto fine, ma alcuni fantasmi del passato torneranno a riempirgli la mente provando a rovinare ciò che ha costruito e risvegliando i suoi pensieri più oscuri. Una chiusura perfetta per una serie che ha saputo tenerci incollati fin dal primo momento.

“Étoile”, 24 aprile

Arrivando alle novità più gustose, il 24 aprile Prime Video è pronto a rilasciare Étoile, la nuova serie di Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, creatori della conosciutissima serie Una mamma per amica.

Étoile racconta la storia di due grandi ballerini che, tra New York e Parigi, devono trovare il modo di salvare le loro istituzioni. Tra colpi di scena e momenti comedy, i due proveranno a scambiarsi gli allievi più talentuosi per riuscire nell’impresa.

Nel cast, Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg, Lou de Laâge, Gideon Glick, David Alvarez, Ivan du Pontavice, Taïs Vinolo, David Haig, LaMay Zhang, ma anche Simon Callow e Yanic Truesdale, iconico Michel Gerard di Una mamma per amica.