La matita occhi più amata di TikTok costa meno di un caffè e non si toglie più

La matita occhi più amata di TikTok dura tantissimo e non si toglie più. Il costo? Meno di un caffè! Costa infatti 1,89 euro, ma puoi pagarla molto di meno grazie allo sconto del 10% e del 15% con l’acquisto periodico.

Un prodotto bestseller che ha conquistato i creators sui social e che, recensioni alla mano, è super efficace!

Qual è la migliore matita per occhi

Versatile e indispensabile per creare ogni make up, la matita per occhi è non dovrebbe mai mancare nel nostro beautycase. Consente infatti di delineare lo sguardo e di creare effetti favolosi.

Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, la matita occhi di Essence è uno fra i prodotti da acquistare e da utilizzare ogni giorno. Su Amazon si può acquistare ad un prezzo piccolissimo (meno di 2 euro!) ed è disponibile in una vastissima gamma di colori, dal nero intenso al grigio antracite, passando per il nero e il marrone profondo.

Si applica con facilità, grazie alla mina, e si stende in pochi step. Dura a lungo senza sbavature e consente di giocare con il make up con una garanzia longlasting!

Va poi segnalato che questo prodotto di Essence è cruelty free e vegan, dermatologicamente testato e adatto anche per chi ha occhi sensibili e indossa lenti a contatto.

Come va messa la matita occhi

Ma come va applicata la matita occhi? La risposta varia a seconda dei vari tipi di occhi, ma anche dell’effetto che si vuole ottenere. In generale una buona matita, come quella di Essence, consente di giocare con il risultato, realizzando sfumature e contrasti che consentano di intensificare lo sguardo.

Prima di applicare la matita, ovviamente, è essenziale detergere con attenzione il viso, applicando un primer. Se desideri un effetto cat eyes, allungando lo sguardo come quello di un felino, applica la matita sulla rima superiore.

Tenendo la mano ben ferma crea una linea sottile sopra la palpebra superiore, partendo dal centro dell’occhio e arrivando verso l’esterno. Ricordati di terminare la linea allungandola leggermente nella zona che si trova all’angolo dell’occhio. Puoi scegliere poi se lasciare il tratto definito oppure se sfumarlo con un pennello.

Se vuoi intensificare il colore dei tuoi occhi, applica la matita sotto l’occhio. Realizza il tratto nella rima inferiore, ricordandoti di appoggiare la mina appena sotto le ciglia e di aprire bene l’occhio. Segui la linea naturale, tratteggiando con attenzione e, se necessario, riempiendo in seguito gli spazi vuoti.

Come non far sbavare la matita occhi

La matita occhi che sbava è un vero e proprio incubo! Immagina di realizzare un trucco perfetto che ti enfatizzi lo sguardo, ritrovandoti poche ore dopo con il colore sbavato e l’aspetto di un panda!

La soluzione? Scegliere una matita occhi che consenta una lunga durata, proprio come la Essence Longlasting. Per un risultato ancora più efficiente ricordati di fissare la matita con una polvere. Dunque applica il prodotto sull’occhio, poi picchietta un po’ di ombretto dello stesso colore sopra e…il gioco è fatto!

