Fonte: IPA Alessandro Cattelan e Carlo Conti a Sarà Sanremo

Un primo assaggio del Festival di Sanremo 2025 è stato servito a Sarà Sanremo, il contest in cui Carlo Conti – con la collaborazione di Alessandro Cattelan (che condurrà anche il Dopofestival) – ha presentato i titoli delle trenta canzoni in gara e svelato i nomi dei quattro finalisti di Sanremo Giovani. Il lungo percorso era iniziato a ottobre con la selezione, da parte della Commissione musicale, dei 46 artisti destinati alle audizioni dal vivo su 564 iscritti. E ora, solo quattro di loro sono approdati all’ultimo capitolo. Più precisamente ritroveremo all’Ariston il prossimo febbraio: Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba.

La frecciata ad Amadeus, voto 4

Durante la serata di Sarà Sanremo non è mancata una frecciata, un tantino ingiusta, nei confronti di Amadeus. A “mettere a segno il colpo” Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, ospiti della serata su Rai1 per presentare il loro nuovo film: Io e te dobbiamo parlare. Durante il loro intervento la coppia di comici ha messo in imbarazzo Carlo Conti citando implicitamente il collega che, tra l’altro, nella stessa serata era in onda su Nove con La Corrida.

Facendo uno sketch in cui fingevano di candidarsi alla prossima edizione del Festival (erano stati annunciati con sarcasmo come 31esimo cantante in gara), Siani e Pieraccioni hanno presentato alcuni prototipi di inediti, tutti in realtà molto simili a delle canzoni già esistenti. L’ultima, sulle note di Tutti al mare, è diventata: “Tutti al Nove, tutti al Nove, io c’ho il bagno da rifare e tu il mutuo da pagare”. Visibile l’imbarazzo di Conti, che si è poi sciolto in un sorriso chiedendo ai due chi fosse l’autore della canzone. Siani ha risposto per le rime, lanciando così una seconda stoccata ad Ama: “I soliti ignoti”.

Evidente infatti il riferimento ad Amadeus, che la scorsa estate ha lasciato la Rai per passare su Nove, portando con sé anche il format I soliti ignoti diventato poi Chissà chi è. È trascorso del tempo da questa scelta (e dalla conseguente polemica) e oggi appare decisamente superata. Nonché poco opportuna in un contesto come quello di Sanremo, dove Ama ha sicuramente fatto la storia con le sue ultime cinque edizioni di successo in cui ha svolto il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico.

Fonte: IPA

La scelta di Tony Effe, voto 7

A Sarà Sanremo anche Tony Effe. Proprio nel giorno in cui il nome del cantante è sulla bocca di tutti per via della polemica sul Capodanno di Roma. In virtù di questa vicenda erano in molti ad aspettarsi qualche dichiarazione del cantante nel programma di Carlo Conti e Alessandro Cattelan ma l’ex membro della Dark Polo Gang ha preferito tacere in tv con eleganza.

Visibilmente emozionato – è la sua prima volta a Sanremo – Tony si è limitato ad annunciare il titolo della sua canzone sanremese: Damme na mano. “È una canzone personale, c’è della romanità, è romantico, è passionale”, ha anticipato Effe. “Ci stupirai con questo brano”, ha aggiunto Conti, che nei giorni scorsi ha ribadito che non intende escludere l’artista dall’evento. Qualcuno ha infatti polemizzato per via dei testi musicali di Tony, ritenendoli violenti e sessisti.

“Il mio compito è selezionare canzoni – ha rivendicato il presentatore Rai -, ognuna di queste 30 è meritevole di essere cantata su quel palco, ogni canzone ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati. Tony Effe lascerà tutti a bocca aperta. Ognuno deve e può dire ciò che prova, anche perché io ho selezionato i brani, poi ho guardato chi li interpretava”.

Tony Effe ha preferito rompere il silenzio lontano dalle telecamere, con un breve messaggio sui social: “Sono sempre me stesso. Non so fare l’attore. Faccio la musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. Damme na mano, ci vediamo a Sanremo”.

Fonte: IPA

Fedez irriconoscibile, voto 6

Un Fedez irriconoscibile a Sarà Sanremo. È entrato con lentezza, lasciando praticamente a casa la sua solita verve. Con lo sguardo spento ha annunciato il titolo della sua canzone di Sanremo 2025: Battito. “È una dicotomia: una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione“, ha rivelato.

In tanti hanno pensato all’ex moglie Chiara Ferragni e alla loro discussa separazione, arrivata quasi un anno fa. Poi Carlo Conti ha fatto uscire il rapper da dove è entrato, accompagnandolo, a differenza dei suoi colleghi. Secondo quanto sussurrato da qualcuno un modo per evitare fan e telecamere. A quanto pare Federico Lucia non sta attraversando un buon momento e la speranza di tutti è che il Festival possa essere una sorta di rinascita…

Fonte: IPA

Clara resta la più elegante, voto 8

È stata una delle cantanti più chic del Festival di Sanremo 2024 e quasi sicuramente lo sarà anche nell’edizione 2025. A Sarà Sanremo Clara è stata indubbiamente la più bella. Ha sprigionato tutta la sua raffinatezza unita alla giusta dose di sensualità.

Fonte: IPA

La 25enne lanciata da Mare Fuori ha annunciato il titolo del suo brano sanremese – Febbre – fasciata in un lungo ed elegante abito nero, con due spacchi laterali che mettevano in mostra le sue gambe toniche. Ad arricchire l’outfit accessori argento e un grande sorriso. Semplicemente stupenda.