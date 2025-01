Sanremo 2025, Marcella Bella canta Pelle diamante. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Marcella Bella

Marcella Bella è fra i Big di Sanremo 2025. Dopo una lunga pausa dal Festival, l’artista di Montagne verdi torna in gara nella kermesse, portando la canzone Pelle diamante.

Una canzone che parla di donne e della forza tutta al femminile, scritta insieme al fratello Gianni Bella. La cantante ha raccontato il processo dietro la realizzazione del brano, ma anche le emozioni forti provate in occasione del suo ritorno a Sanremo. Mancava infatti dalla manifestazione dal 2007, anno in cui si era classificata 12esima con il brano Forever per sempre.

Sanremo 2025: testo e significato di Pelle Diamante

Pelle diamante è il titolo della canzone che Marcella Bella ha deciso di portare in gara a Sanremo 2025. Un brano delicato e intimo, che parla di forza e coraggio scritto da Gianni Bella, fratello dell’artista.

Ospite di Sarà Sanremo, l’artista ha svelato a Carlo Conti il significato di Pelle diamante. “Torno a Sanremo con tanta felicità e me la voglio giocare in un modo allegro – ha confessato -. Pelle Diamante è una canzone in cui un po’ mi descrivo, ma descrivo soprattutto una tipologia di donne: quelle sicure di se stesse, che sanno cosa vogliono senza chiedere mai, che hanno la pelle dura, quasi come un diamante”.

In un post su Instagram ha svelato qualche dettaglio su Pelle diamante. “Descrive un po’ di me – ha confidato -, ma anche di tante donne forti, sicure di sé, che hanno sofferto e che in un certo senso hanno la pelle ‘dura’ quasi come quella del diamante”.

Marcella Bella ha un legame speciale con il Festival di Sanremo. Ha infatti partecipato spesso alla kermesse. La sua prima volta sul palco dell’Ariston è stata nel 1972 con il successo Montagne verdi, in seguito è tornata nel 1977 con Abbracciati e nel 1981 con Pensa per te.

L’abbiamo vista al Festival nel 1986 con Senza un briciolo di testa e l’anno successivo con Tanti auguri. Marcella Bella ha preso parte a Sanremo anche nel 1988 con Dopo la tempesta, nel 1990 con Verso l’ignoto e nel 2005 con Uomo bastardo.

La sua ultima partecipazione a Sanremo risale al 2007 con il brano Forever per sempre.

Chi è Marcella Bella, cantante a Sanremo 2025

Marcella Bella è nata a Catania nel 1952 e sin da giovanissima ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica, partecipando a diversi concorsi canori e classificandosi sempre nelle prime posizioni.

A cambiare la sua vita (e la sua carriera) è l’incontro con Ivo Callegari nel 1968. Il produttore infatti le fa firmare un contratto con la Compagnia Generale del Disco.

Da quel momento inizierà l’avventura musicale di Marcella Bella, segnata da canzoni diventate un cult come Montagne verdi, Io domani e Aria. Dopo l’enorme successo, canzoni capaci di scalare le classifiche e concerti in giro per il mondo, Marcella Bella sceglie di prendersi una pausa.

Nel 2023 torna sulla scena pubblicando l’album Etna, in cui racconta le sue radici siciliane, fra passato e futuro. Nel 2024 prende parte alla finale di Una voce per San Marino e fa ballare tutti sulle note di Tacchi a spillo. Sino alla scelta di tornare a Saremo 2025 con la canzone Pelle diamante.