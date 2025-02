La frase di Marcella Bella su Olly indigna il web: “Caduta di stile”

Fonte: Getty Images Marcella Bella

Sta facendo parecchio discutere la frase che Marcella Bella ha riservato ad Olly a Domenica In dopo la fine del Festival di Sanremo 2025, vinta proprio dal cantante ligure. Un commento fatto molto probabilmente senza pensare troppo e quasi sicuramente senza alcuna cattiveria che ha però scatenato il putiferio sui social. Soprattutto tra i fan più sfegatati di Federico, che non hanno esitato a parlare di caduta di stile da parte dell’artista siciliana.

Le parole di Marcella Bella su Olly

A Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo, Marcella Bella ha fatto un bilancio della sua ultima partecipazione alla kermesse musicale. “Ho pensato di dovermi ancora riprendere il mio pubblico. Diciotto anni di assenza sono tanti e allora ho capito che devo riconquistare i giovani; quelli della mia età magari tanti non hanno voglia di votarmi. Però sono stata premiata perché la mia canzone è dappertutto, ho già fatto 1 milione di streaming”, ha detto.

“Le frecciatine più brutte sono state quelle sul fatto che ero raccomandata; dopo 56 anni di carriera… È stato meschino. Io ho sempre cantato belle canzoni. Se non sono tornata prima forse ho avuto qualche impedimento. Oggi torno a casa felicissima”, ha aggiunto l’artista 72enne. Poi il commento su Olly che ha generato numerose critiche: “Avevo predetto che avrebbe vinto il ragazzino…”.

“Olly“, l’ha corretta subito Mara Venier. Una frase che a diversi utenti del web non è piaciuta. “Veramente bistrattato da tutti, adesso addirittura è stato definito ‘il ragazzino'”, ha scritto qualcuno sui social. “Chiamarlo ‘ragazzino’ invece che con il suo nome. Anche no. Marcella Bella cara, che brutta caduta di stile”, ha sottolineato qualcun altro.

Molto probabilmente, però, quello di Marcella Bella non è stato un gesto di cattiveria ma semplicemente un appellativo legato all’età di Olly. Non a caso, prima del suo intervento a Domenica In, aveva postato sui social uno scatto con il vincitore di Sanremo 2025. E questo molti fan l’hanno capito bene.

“L’ha chiamato ragazzino perché probabilmente non ricordava il nome e comunque è un ragazzino, ha 22 anni! Sciacquatevi la bocca prima di parlare di un gigante come Marcella che ha fatto il primo Festival quando voi ed io non eravamo neanche nei pensieri dei nostri genitori!”, ci ha tenuto a dire, ad esempio, un sostenitore della Bella.

L’ultimo posto di Marcella Bella a Sanremo 2025

Marcella Bella ha accolto con gioia l’ultimo posto a Sanremo 2025 con la sua Pelle di diamante. All’indomani della finale del Festival ha dichiarato a RTL 102.5: “Mi sono appena svegliata e ho saputo di questa cosa. L’ultimo posto porta una fortuna pazzesca! In tutta la mia lunga carriera non sono mai arrivata ultima da nessuna parte, ma ci vuole una prima volta. Ieri sono andata a dormire a mezzanotte, ma immaginavo vincesse Olly. Aveva tutti i numeri per vincere, aveva una bella canzone”.

E poi: “È chiaro che il gusto del pubblico va a una canzone popolare, a un giovane fresco e simpatico, ed era ovvio che fosse lui. Appena l’ho sentito e visto, ho detto: ‘Questo vince’. Sapevo che non avrebbero vinto né Cristicchi né tutti gli altri che erano stati previsti. Quella canzone di lui avrebbe potuto scriverla Gianni Bella, è quel mondo lì”.