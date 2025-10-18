Ballando con le Stelle, la bugia di Marcella Bella su Barbara D’Urso

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Marcella Bella ancora protagonista di Ballando con le Stelle 2025. Prima ad esibirsi alla quarta puntata del programma, la cantante siciliana si è lasciata andare a nuove dichiarazioni al vetriolo. E non è mancato un riferimento a Barbara D’Urso, con la quale pare ci sia più di un malumore dietro le quinte.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella contro Barbara D’Urso

A Ballando con le Stelle Marcella Bella si è lasciata andare ad un altro duro sfogo. Secondo l’artista la giuria l’attacca principalmente nella speranza di provocare uno scontro: “Qui sono l’unica che ha un temperamento, sperano che offendendomi li mandi a quel paese. A volte metto una maschera per non mostrare il dispiacere che mi danno”.

Durante la quarta puntata del dancing show la cantante si è sottoposta di nuovo al giudizio dei giurati. E Fabio Canino non ha perso l’occasione per chiedere a Marcella Bella del video in cui sembra insinuare che Barbara D’Urso riceve immeritatamente dei voti alti. “Quelle immagini sono della prima puntata”, si è affrettata a dire Marcella. Dicendo però una bugia.

Come si vede chiaramente, in quel filmato Barbarella sfoggia il vestito bianco di frange che ha indossato alla terza puntata di Ballando con le Stelle. Forse solo un po’ di confusione temporale da parte di Marcella? O ha cercato di nascondere un’ostilità che c’è davvero?

Anche perché quando Canino le ha chiesto se c’è della tensione con la d’Urso la Bella è stata vaga: “Chiedete a lei”.

Le dichiarazioni di Marcella Bella su Barbara D’Urso

In diversi fuori onda e confronti con gli autori Marcella Bella ha menzionato Barbara D’Urso. “Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata, anche a Barbara si sono viste le mutande ma non le hanno detto niente, pensavo glielo facessero notare…”, ha detto ad esempio durante una chiacchierata con Francesca Fialdini.

In un altro sfogo non ha esitato a criticare l’atteggiamento della D’Urso a Ballando con le Stelle: “È sempre lì impettita, non fa niente, spesso mi dicono di pungerla ma lei è traumatizzata da quello che le è accaduto”, ha osservato.

“Mi auguro solo che i giurati si spostino verso la signora d’Urso, che lei è sempre così, tutta ferma. E smuovetela un po’! – ha aggiunto – Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa muovere. Sempre con me ce l’hanno?! Lei è sempre tutta composta, zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle ‘ma sei viva, Barbara?’. È sempre così scioccata, probabilmente traumatizzata da tutto quello che le è successo”.

Per ora nessun commento da parte di Carmelita, più che mai concentrata sul suo nuovo percorso televisivo e sul suo rapporto speciale con Pasquale La Rocca, che diventa sempre più forte di coreografia in coreografia.

Secondo Rossella Erra ci sarebbe del tenero tra i due ma i diretti interessati hanno preferito lasciare il mistero.

Anche se l’ex conduttrice Mediaset ha già avuto modo di conoscere la famiglia del ballerino napoletano, chiamando dolcemente “suoceri” i genitori di Pasquale.