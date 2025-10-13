Ballando con le Stelle, Marcella Bella punge Barbara D’Urso: “Non fa nulla”

Marcella Bella si è lasciata andare a un commento su Barbara D'Urso dietro le quinte di "Ballando con le Stelle": cosa ha detto

Ballando con le Stelle continua a regalare momenti di grande divertimento: coreografie spettacolari, stelle che si mettono alla prova e, ovviamente, i commenti pungenti dei giudici. E se nell’ultimo periodo Marcella Bella ha avuto da ridire sui commenti del tavolo, ora la cantante si lascia andare a un altro commento.

Questa volta, però, a essere protagonista delle parole della cantante è una collega di palco: Barbara D’Urso.

Marcella Bella, il commento su Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle”

La pista da ballo è un palcoscenico unico: le emozioni si trasmettono a passi di danza, intensità e sintonia con il proprio partner per regalare agli spettatori uno spettacolo sempre nuovo ma mai noioso. Lo sanno bene i concorrenti di Ballando con le Stelle, che nelle ultime settimane si stanno mettendo alla prova non senza qualche momento di difficoltà.

A farla da padrona, come sempre, sono i commenti dei giudici, che dal loro tavolo dicono la loro sulle coreografie e, soprattutto, sul livello degli artisti in gara. Nell’ultimo periodo i riflettori si sono accesi spesso su Marcella Bella, che continua a ricevere commenti spesso poco graditi e che, ora, si lascia andare a un altro sfogo.

Il punto della questione, questa volta, è però un’altra concorrente dello show di Milly Carlucci: Barbara D’Urso. In uno spezzone mandato in onda a Bar Centrale, condotto da Elisa Isoardi, si vede infatti la cantante lasciarsi andare a una frecciatina proprio sulla conduttrice.

Marcella, parlando nel backstage dei giurati, dice: “Si sfoghino con la signora D’Urso, che lei è sempre così” dice la cantante di Pelle Diamante imitando le facce di Barbara D’Urso.

“Tutta ferma. E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditele qualcosa che la fa smuovere. Sempre con me ce l’hanno?! Eh che cavolo” continua Marcella.

Poi, riferendosi alle motivazioni che hanno portato Barbara lontana dalla tv per diverso tempo, aggiunge: “Sì, così, zitta, ferma, non fa niente. Certe volte mi viene voglia di pungerla, di darle un pizzicotto e dirle “ma sei viva Barbara?”. Lei è sempre così scioccata probabilmente, è traumatizzata da tutto quello che le è successo. Però sempre così… che cavolo”.

Marcella Bella, il disaccordo con i giudici di “Ballando con le Stelle”

Il percorso di Marcella Bella a Ballando con le Stelle non sta di certo passando inosservato. Fin dalla prima esibizione con il ballerino Chiquito, la cantante ha mostrato grande impegno e una sorprendente energia. Un debutto pieno di entusiasmo, che però ha avuto anche il suo rovescio della medaglia: i giudizi, spesso pungenti, dei giurati.

“Ci hai fatto vedere il duodeno” e “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Sei una delle più nude che io abbia visto esibirsi a Ballando”.

Alcune battute, che in studio hanno strappato qualche sorriso, fuori dal programma hanno suscitato reazioni più amare.

Anche Marcella, intervenuta a La Vita in Diretta, non ha nascosto la delusione: “Non ero pronta alle volgarità. Ho trovato qualche commento che mi è dispiaciuto, e anche molto. Sono dispiaciuta perché hanno toccato le donne, la donna in generale, non solo me”.

Uno sfogo che mostra quanto la cantante stia prendendo sul serio la sua partecipazione al programma e quanto certe parole possano lasciare il segno.

Il commento rivolto a Barbara D’Urso sembra inserirsi nello stesso clima di tensione che accompagna la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Una stoccata gratuita per restituire un po’ della pressione accumulata e ribadire la propria presenza in un contesto dove, tra luci e riflettori, non sempre è facile mantenere l’equilibrio.