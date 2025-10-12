Top e flop della terza puntata del dancing show di Milly Carlucci, cominciata più tardi del previsto per via della partita di calcio tra Estonia e Italia

Terzo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata andata in onda eccezionalmente tra la notte dell’11 e il 12 ottobre ma ugualmente intensa e appassionante. Tra i momenti migliori della serata il dolce omaggio a Bianca Guaccero, la vincitrice dello scorso anno che sta vivendo dei giorni difficili a causa di una grave perdita. Mentre tra quelli peggiori non possiamo non citare il caos dietro le quinte e la scelta, alquanto inspiegabile, di andare in onda a tutti i costi.

“Facciamo le cinque”, caos dietro le quinte. Voto 0

Chi troppo vuole nulla stringe. Dopo l’esibizione di Paolo Belli, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare più di sé. Il microfono, però, ha iniziato a non funzionare e sono trapelate delle voci dietro le quinte. A un certo punto qualcuno ha esclamato: “Famo le cinque”, ovvero “Facciamo le cinque”.

In diretta gli imprevisti ci sono sempre e questo ha sicuramente divertito i più ma appare davvero inspiegabile la scelta di andare in onda dalle 23. Una decisione apparsa ai più folle e insensata: tanti i telespettatori che sui social si sono lamentati per il fatto di non poter riuscire a vedere tutta la puntata. Certo, c’è sempre Raiplay ma resta un vero peccato. Non classificato.

Bianca Guaccero, il dolce gesto di Pernice. Voto 9

Giovanni Pernice principe azzurro in pista e fuori. Dopo essersi reso protagonista di un romantico valzer con Francesca Fialdini in versione Cenerentola, il ballerino ha voluto salutare la fidanzata Bianca Guaccero che non sta vivendo ore facili. Prima, però, ha messo le cose in chiaro a chi ha insinuato una presunta liaison con la Fialdini: tra i due c’è solo ed esclusivamente un rapporto professionale.

“Non sta nascendo nessuna storia, fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo, ne approfitto per salutarla dopo la perdita che sta subendo”, ha puntualizzato Giovanni, ormai legato all’attrice pugliese dallo scorso anno. Galeotto è stato proprio il dancing show di Milly Carlucci. Anche quest’ultima ha voluto esprimere la propria vicinanza alla showgirl: è morto il padre di Bianca Guaccero, che lo scorso anno aveva pure omaggiato il genitore in una puntata di Ballando con le Stelle.

Una coppia, quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha fatto sognare per mesi e mesi in tv e che continua a farlo ancora oggi. Applausi.

Barbara D’Urso, più libera che mai. Voto 9

Ancora un’ottima performance da parte di Barbara D’Urso. È indubbiamente una delle migliori concorrenti di questa edizione. Nel freestyle con Pasquale La Rocca è emersa tutta la sua energia e solarità. Sta tornando la Carmelita che tutti conosciamo: allegra, spensierata, che sa divertirsi.

Qualcuno si aspetta altro da Barbarella, magari qualche frecciata furba rivolta alla concorrenza, ma per ora la 68enne sta dando davvero tanto a Ballando con le Stelle. Sta facendo show, coreografia dopo coreografia. E forse, chissà, riuscirà finalmente anche a togliersi di dosso la fastidiosa etichetta di “conduttrice trash”.

Rosa Chemical, adrenalina pura. Voto 8

Rosa Chemical, insieme ad Erica Martinelli, ha acceso la serata (o forse meglio dire nottata?). Una salsa atipica, sfrenata e fuori dagli schemi. Sulle note di Made in Italy, il brano che il cantante ha portato a Sanremo qualche anno fa, la coppia ha regalato un’esibizione travolgente.

Interessante poi la chimica che sta nascendo tra Rosa ed Erica: lui le ha fatto palesemente delle avance mentre lei sembra più restia, forse non propensa a lasciarsi andare privatamente.

Nessun accenno ai pettegolezzi degli ultimi giorni: si è parlato di una liaison segreta tra l’artista e Vera Gemma ma non resta che andare avanti per saperne di più. Intanto una cosa è certa: Rosa Chemical sta offrendo la giusta dose di spettacolo che piace e convince. Una botta di energia non indifferente.

Andrea Delogu, “parlate io ballo”. Voto 8

Autentico e diretto il racconto di Andrea Delogu. Molto generoso e sincero, come l’ha definito pure Alberto Matano. La conduttrice ha raccontato della fine della sua storia d’amore con un uomo più giovane di 16 anni, dei pregiudizi che hanno tormentato questa relazione per ben quattro anni.

“Io mi sono innamorata di una persona non della sua età”, ha ammesso non nascondendo la sofferenza per la fine di questo rapporto. Poi ha confidato che i pregiudizi su di lei l’hanno spinta ad avere un approccio più freddo nei confronti del suo ballerino Nikita Perotti, anche lui molto giovane.

“Ma alla fine sti cavoli”, ha detto Andrea, che ha voluto così liberarsi degli insensati giudizi altrui. Dipinta come una mangiauomini sta invece dimostrando a Ballando con le Stelle grande intelligenza ed umanità. Oltre che talento, visto che è una delle migliori di questa edizione. Magnetica e free. Un esempio per altre donne, chapeau.

Rossella Erra, un tesoretto sprecato. Voto 2

Si può rivoluzionare una classifica in base “al potere del cuore” e senza alcun ragionamento concreto? Ancora una volta Rossella Erra ha regalato, anzi sprecato, il suo prezioso tesoretto capace di ribaltare tutto. Ha deciso di donare i suoi 25 punti a Beppe Convertini, ultimo in classifica e indubbiamente tra i peggiori ballerini della serata. Dopo tre puntate non si vedono margini di miglioramento e sarebbe giusto dare maggiore spazio ad altri. Urge sempre più rivedere la strategia del tesoretto.

Ballando con le Stelle terza puntata, classifica e chi è stato eliminato

La classifica della giuria tecnica è stata la seguente:

1. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (che hanno beneficiato di un bonus di 30 punti vinto la scorsa settimana)

2. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

3. Andrea Delogu e Nikita Perotti / Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

5. Martina Colombari e Luca Favilla

6. Fabio Fognini e Giada Lini / Rosa Chemical e Erica Martinelli

8. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina / Nancy Brilli e Carlo Aloia

10. Marcella Bella e Chiquito

11. Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale

12. Beppe Convertini e Veera Kinnunen

Con grande intelligenza Alberto Matano ha dato il suo tesoretto a Martina Colombari, a suo dire troppo sottovalutata dalla giuria. L’ex Miss Italia ha così beneficiato di 25 punti in più, così come Beppe Convertini, supportato da Rossella Erra.

Alla fine della serata non è stato eliminato nessuno però la prossima si aprirà con due bonus e due malus. Francesca Fialdini e Barbara D’Urso ripartiranno con dieci punti in più perché sono state le più votate della serata (anche dal pubblico). La Signora Coriandoli e Marcella Bella partiranno invece il prossimo sabato con un malus di dieci punti in quanto sono state le meno votate.