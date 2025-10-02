Ballando con le Stelle, Beppe Convertini costretto a dormire in camerino

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Beppe Covertini e Veera Kinnunen a "Ballando con le Stelle"

Un vero tour de force per Beppe Convertini. In questi mesi il conduttore Rai è impegnatissimo: si divide tra Ballando con le Stelle, dove è concorrente in coppia con Veera Kinnunen, e la conduzione di Unomattina in famiglia. Senza dimenticare le varie ospitate – di recente, ad esempio, è stato nel salotto di Mara Venier – e i problemi personali. Un periodo davvero intenso che ha spinto il 54enne a chiedere addirittura di dormire in camerino per ottimizzare i tempi.

Ballando con le Stelle, Beppe Convertini dorme in camerino

Per il terzo anno consecutivo Beppe Convertini è al timone di Unomattina in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 1. Accanto a lui Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Ma il presentatore pugliese è stato scelto anche da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove fa coppia con Veera Kinnunen.

Due programmi molto intensi tanto che, come spiffera Giuseppe Candela su Chi, Convertini ha deciso di dormire nel camerino del format di Michele Guardì. Soprattutto perché Ballando con le Stelle finisce a notte fonda e poche ore dopo Beppe è in diretta accanto alla Muccitelli e alla Setta.

“Ballando con le Stelle saluta il pubblico a notte fonda – ha scritto Candela – e il concorrente Beppe Convertini, poche ore dopo, è alla conduzione di Unomattina in famiglia. Una distanza temporale che lo avrebbe spinto a chiedere di dormire nel camerino del programma ideato da Michele Guardì. Non lo ha, però, fatto. Dicono abbia dormito poco per le critiche durissime della giuria”.

Dunque, una notte in camerino e per di più in bianco. Beppe Convertini non ha avuto un debutto facile in pista e, insieme a Marcella Bella, è diventato subito bersaglio facile della giuria. Che, senza troppi fronzoli, non ha esitato a definirlo “un uomo medio”.

Beppe Convertini uomo medio, lui si difende così

“Uomo medio, conduttore medio”. Così è stato definito Beppe Convertini dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle. Una frecciata che il conduttore ha accolto senza polemiche, ma che lo ha spinto a fare una riflessione profonda sulla sua storia personale.

“Sono così”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. “Sono stato educato e cresciuto da un uomo medio straordinario, che faticava e sudava per mantenere la famiglia e mandare i figli a scuola. Ha lavorato fino a pochi mesi prima di morire, a 57 anni, per un brutto male. Io sono il frutto dell’incastro tra lui e una donna media straordinaria”.

Un uomo profondamente legato alle proprie radici, Martina Franca, in Puglia. Convertini ha raccontato anche dei primi anni difficili: “Non mi sono laureato perché dovevo guadagnare per mantenermi agli studi e aiutare la mia famiglia. All’inizio scaricavo cassette dell’ortofrutta, facevo il cameriere. Mestieri che non richiedono grandi doti, se non lavorare, lavorare, lavorare”.

E il legame speciale con la madre, che si è rafforzato dopo aver perso il padre all’età di 17 anni: “Da sempre la mia alleata. Partecipare a Ballando è un regalo che le faccio con il cuore, per restituirle un po’ dell’amore che mi ha donato”.

Tra l’altro, ospite di Mara Venier a Domenica In, Convertini ha rivelato che la madre “è malata di Parkinson ed è una donna che amo profondamente. Le do tutto me stesso”.