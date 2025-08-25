Ballando con le stelle, Beppe Convertini concorrente ufficiale: l’annuncio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il cast di Ballando con le stelle va delineandosi di giorno in giorno. E così, il 25 agosto è arrivata l’ufficialità sulla partecipazione di Beppe Convertini, di cui si era parlato molto nelle scorse settimane. Finalmente, sono state sciolte le riserve tramite l’annuncio presente sui social ufficiali del programma, con un video bellissimo che lo mostra insieme alla sua famiglia e all’anziana madre, che bacia alla fine della clip.

Beppe Convertini a Ballando con le stelle

Un video tra i trulli per annunciare che, per il 27 settembre, è pronto per Ballando con le stelle. Beppe Convertini è infatti il nuovo concorrente indicato da Milly Carlucci per la prossima edizione del programma. L’abbiamo visto felice insieme alla sua famiglia, a coloro che l’hanno sempre sostenuto di fronte a un pubblico che lo segue ormai da anni. Nel gruppo scorgiamo anche l’anziana madre alla quale il conduttore dà un bacio finale, certo che sarà la fan più sfegatata. “Sono a casa ai trulli di Valle d’Itria con tutta la famiglia… davvero? È stupendo, grazie Milly. Vado a Ballando con le stelle, farai il tifo per me mamma vero? Tutta la famiglia, tutta la Puglia e tutta l’Italia”, ha detto nel video.

Il presentatore ha infatti inscenato una telefonata in diretta da parte di Milly Carlucci, quella con la quale sarebbe stato ingaggiato per la nuova edizione dello show che sta mettendo a segno un colpo dietro l’altro. Oltre a quello di Barbara D’Urso, certamente il più eclatante della tornata futura, c’è anche quello di Fabio Fognini e di Filippo Magnini, ultimi due a entrare a far parte del cast.

La strategia di Milly Carlucci

L’impegno di Milly Carlucci nella ricerca dei concorrenti giusti per il suo programma è di certo cresciuto negli ultimi anni. Il grande successo ottenuto dalla trasmissione, che da tempo non teme competitor, ha determinato un vistoso cambio di rotta nella scelta dei protagonisti dello show e le intuizioni della conduttrice si stanno rivelando corrette. Se pensiamo all’edizione che debutterà il 28 settembre, capiamo quanto l’eterogeneità del cast sia il punto vincente del programma che ha confermato in blocco l’intera giuria.

Ci sono i grandi nomi, come quelli che abbiamo già citato, ma anche personaggi che possono rivelarsi una vera sorpresa sulla pista da ballo. Tra questi potrebbe esserci anche Beppe Convertini, appena annunciato come concorrente, e di certo lontano dal mondo della danza. Lui, come molti altri, sono la sfida di quest’anno dello show che proprio in questa stagione compie 20 anni.

“Ne vado fiera. Oltre alla same sex dance, abbiamo portato in prima serata persone diversamente abili come Giusy Versace, Nicole Orlando, prima concorrente portatrice della sindrome di down, Oney Tapia che era non vedente. E poi Lea T o Vittoria Schisano, transgender. Lo scopo era solo quello di raccontare la nostra società”, aveva detto sui 20 anni di Ballando con le stelle a Corriere della Sera. “Devo ammettere che è stato semplicissimo. Può stupire rispetto all’idea che la Rai sia un monolite antico, invece non ho dovuto fare alcuna battaglia, la mia idea di inclusività in prima serata è stata assolutamente sposata”, aveva aggiunto.