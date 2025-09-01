“Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati”: l’indiscrezione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

È arrivato al capolinea l’amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno, dopo quattro anni di relazione. Pare che i due – finiti spesso nel mirino del gossip per la loro differenza d’età – fossero in crisi già da tempo: adesso per la conduttrice è tempo di dedicarsi alla sua nuova avventura a Ballando con le stelle.

Andrea Delogu e Luigi Bruno, la storia è finita

Dopo quattro anni d’amore è finita la storia di Andrea Delogu e Luigi Bruno: a svelarlo Giuseppe Candela, che sul settimanale Chi, ha parlato della rottura della coppia. Secondo il giornalista i due erano in crisi già da qualche tempo, situazione confermata anche dalla stessa conduttrice, che alla domanda di un fan aveva risposto che stava vivendo un periodo mentalmente complicato.

Nessuna conferma o smentita ufficiale, anche se le parole di Delogu non hanno fatto altro che avvalorare le indiscrezioni che da qualche tempo girano sulla coppia. Adesso per lei è tempo di concentrarsi sull’avventura a Ballando con le stelle: la speaker radiofonica sarà infatti tra i protagonisti della nuova edizione e sarà in coppia con Nikita Perotti.

La storia d’amore di Andrea Delogu e Luigi Bruno

La storia di Andrea e Luigi era iniziata nel 2021, circa dodici mesi dopo che la conduttrice aveva chiuso definitivamente il matrimonio con Francesco Montanari, sposato nel 2016. La decisione di separarsi è arrivata dall’attore: “È accaduto tutto all’improvviso – ha raccontato la conduttrice -. Lo strappo era evidente e voglio dare il merito a Francesco di essere stato più coraggioso di me nell’affrontare la decisione. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’. Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto“.

Andrea Delogu non ha mai nascosto di aver sofferto per il divorzio, ammettendo di essersi trovata in un vortice di sofferenze e incertezze, che le hanno insegnato a riscoprirsi, anche quando il mondo le stava crollando addosso. La storia con il modello aveva portato una ventata di freschezza nella sua vita, anche se la differenza d’età tra i due aveva più volte attirato l’attenzione di fan e haters.

“Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”, aveva raccontato lei.

L’amore era sbocciato immediatamente, anche se c’è voluto un po’ per conquistarla: “Luigi mi ha corteggiata tanto, mi ha affascinata con la sfacciataggine dei suoi 24 anni e il coraggio di buttarsi in una relazione con una donna risolta e stabile, che non aveva bisogno di qualcuno su cui appoggiarsi. Ho imparato molto da lui”.