Andrea Delogu sull’amore finito con Luigi Bruno: “Non l’ho dimenticato”. E stupisce su Ballando

Ospite a "Da Noi... A Ruota Libera", Andrea Delogu ha parlato della storia appena finita con Luigi Bruno. E sulle critiche a "Ballando con le Stelle" ha sorpreso

IPA Andrea Delogu

Entra a passo di danza Andrea Delogu nello studio di Da Noi… A Ruota Libera nella puntata di domenica 26 ottobre. Ironica, sorridente, sincera. La conduttrice ha abbracciato con gioia la padrona di casa, Francesca Fialdini, con la quale sta condividendo l’esperienza di concorrente di Ballando con le Stelle: “Mi sembra di averti visto tipo… Tre ore”, ha ironizzato, facendo riferimento alla puntata del dance show di Rai 1 andata in onda appena la sera prima. Andrea Delogu ha parlato con la schiettezza che la contraddistingue dell’amore appena finito con Luigi Bruno e della sua reazione alle critiche (a volte molto dure) ricevute i puntata in puntata a Ballando.

Andrea Delogu su Luigi Bruno a “Da Noi… A Ruota libera”

Parlare della propria vita privata da un palco è rischioso, espone la propria intimità a commenti non richiesti, soprattutto in momenti di fragilità, come appena dopo la fine di una storia d’amore. Lo sa bene Andrea Delogu, che ha da poco concluso la relazione, durata quattro anni, con Luigi Bruno. I due erano spesso finiti al centro della cronaca rosa per la loro differenza d’età, ma la loro unione si era spesso rivelata solida e affiatata.

Nella puntata di Da Noi… A Ruota Libera di domenica 26 ottobre, Andrea Delogu non si è nascosta dietro un dito, ma ha parlato chiaro, anche, e forse soprattutto, usando le sue parole, per “difendere la fine della storia”. “La storia con Luigi è finita con grande affetto“, ha dichiarato, “Ci siamo dati tanto, e volevo che sapesse che non l’ho dimenticato. È stata una relazione che ho voluto difendere, anche nella fine”. Ha poi aggiunto, in riferimento all’esperienza a Ballando con le Stelle: “Oggi fa il tifo per me, anzi, per noi”, indicando Nikita Perotti, a fianco a lei in studio.

Nelle ultime settimana, inoltre, sono spesso emerse voci che hanno sostenuto un flirt in corso proprio tra la conduttrice e il suo maestro ballerino. Un’intesa, la loro, che, secondo alcuni, andrebbe oltre la danza e la sala prove. A chiarire è stata proprio la Delogu durante una puntata di Ballando: “In questo momento non ho testa neanche per me sola, figurati!”. I due comunque davanti a Francesca Fialdini flirtano scherzosamente, tenendo il pubblico sospeso nella speranza che qualcosa possa accadere.

Delogu su “Ballando con le Stelle” sorprende

Non è mancato un momento di confronto tra Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Nikita Perotti proprio sull’esperienza, condivisa da tutti e tre, a Ballando con le Stelle. In particolare, come spesso accade, il discorso si è concentrato sulle critiche che spesso vengono fatte dalla giuria ai concorrenti. Pensanti? Spietate? “So dove sto andando“, risponde Andre Delogu, sorprendendo per lucidità e pacatezza, “Quando firmi per Ballando, firmi anche per la giuria: fa parte del gioco e da vent’anni è uno dei punti di forza del programma. Quando Selvaggia Lucarelli mi ha detto che ‘rischiavo di essere volgare’, l’ho presa come un consiglio, non come un attacco”.

Sicuramente un approccio corretto a un gioco, che certo mette alla prova, ma che ha nello spettacolo e nella provocazione parte del suo successo.