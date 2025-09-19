Bianca Guaccero, un anno con Giovanni Pernice e la romantica dedica sui social: “Grazie per ogni cosa”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giovanni Pernice e Bianca Guaccero

Galeotto fu il palcoscenico di Ballando con le Stelle: è proprio sul palco del noto programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci che è scoccata la prima scintilla tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, anche se poi l’amore vero è nato lontano dalle luci abbaglianti dello studio televisivo. Lei, attrice e conduttrice dal sorriso inconfondibile, lui, ballerino di fama internazionale e maestro dal fascino elegante: durante le prove del programma nel 2024, Bianca e Giovanni si sono ritrovati a condividere passi di danza e risate complici, scoprendo un’intesa che andava oltre la semplice coreografia. Tra una battuta, una piroetta e uno sguardo rubato, presto era nata una complicità che era diventata un vero e proprio sentimento, trasformando una semplice collaborazione televisiva in una storia d’amore che, un anno dopo, continua a far sognare i più romantici.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice festeggiano un anno d’amore

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono conosciuti sul palco di Ballando con le Stelle proprio un anno fa e da lì non si sono più lasciati. La scintilla è scoccata durante le prove del noto programma di Milly Carlucci e, tra una coreografia e l’altra, ben presto è diventata una storia d’amore in piena regola, tanto che i due si ritrovano a festeggiare il loro primo anno insieme, tra dediche d’amore e sguardi che parlano più di mille parole.

Per festeggiare il traguardo, Bianca e Giovanni si sono ritagliati un momento speciale tutto per loro, condiviso poi dalla stessa showgirl sulle stories di Instagram. Gli scatti parlano chiaro: i due sono più innamorati che mai. In una prima stories ci sono Bianca e Giovanni abbracciati a bordo piscina, bellissimi e affiatati: “Un anno, da quel primo bacio. Un anno che sembra un battito d’ali, o una vita. Un anno in cui ci siamo regalati vita, sorrisi, crescita, fiducia, e gli abbracci più belli, quelli in cui ti senti al sicuro, quelli in cui ti senti a casa” scrive Bianca e prosegue “Grazie per essere semplicemente e meravigliosamente tutto quello che sei” dedicando al suo amore queste bellissime parole che sfiorano l’anima e fanno sognare chi segue da tempo la loro storia.

Non solo parole, la coppia ha scelto Roma come cornice ideale per una cena speciale: in un’altra stories si vedono Bianca e Giovanni sullo sfondo di un panorama mozzafiato con vista Colosseo contornati da luci soffuse e da un’atmosfera intima. Nella foto, romanticamente in bianco e nero, campeggia una scritta semplice ma significativa: “Un anno di noi…”.

Bianca e Giovanni dunque sono ormai una coppia collaudata che, nonostante le voci di crisi poi smentite e gli impegni reciproci, resta forte e unita: per i fan questa ricorrenza non è solo motivo di gioia, ma è anche la conferma che l’amore può resistere nel tempo anche se è nato sotto i riflettori.

Ballando con le Stelle, non solo Bianca e Giovanni: le coppie nate sul palco di Milly Carlucci

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non sono gli unici ad essersi incontrati ed innamorati sul palco di Ballando con le Stelle. Altri, prima di loro, hanno incrociato i loro sguardi nel backstage del programma, in questi 20 anni, per poi vedere sbocciare l’amore, anche se poi non tutte le coppie hanno resistito nel tempo e alcuni si sono rivelati poco più che flirt.

I primi sono stati Hoara Borselli e Simone Di Pasquale (di cui si vocifera un ritorno di fiamma) che si erano conosciuti nel programma di Rai1 e poi si erano lasciati dopo pochi mesi. Tutt’altro destino per un’altra coppia che si è formata a Ballando, ovvero quella composta da Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, che si erano incrociati proprio come concorrenti. Il loro amore, che all’inizio sembrava solo un fuoco di paglia, si era rivelato invece un rapporto solido che era durato 10 anni: i due si sono lasciati infatti nel 2017 ed entrambi sono oggi felicemente impegnati con altri partner.

Un’altra coppia storica che si è formata sul palco di Ballando, nel lontano 2006, è quella formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: da quel primo incontro i due non ci sono più lasciati e oggi sono ancora insieme con due splendide figlie.

Nati, come coppia, sotto i riflettori di Ballando anche Samatha Togni e Stefano Bettarini, che però si sono lasciati dopo poco tempo (lei è impegnata attualmente nel divorzio dal marito Mario Russo), così come è durata poco anche la storia nata nel 2021 tra Arisa e il ballerino Vito Coppola. Stessa sorte anche per il flirt tra Ema Stockholma e Angelo Madonia che successivamente si era impegnato con Sonia Bruganelli.

Anche alcuni figli d’arte hanno trovato l’amore nel programma, si tratta di Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi) che si è innamorato di Lucrezia Lando e, infine, Davide Bonolis (figlio di Paolo Bonolis) sorpreso con Sophia Berto.