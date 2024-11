Una foto di coppia che lascia pochi dubbi, soprattutto dopo la "conferma" di Rossella Erra giunta a Domenica In da Mara Venier

C’è sempre tanto gossip che avvolge le stagioni di Ballando con le Stelle. In alcuni casi si tratta di storie ricamate ad hoc, che di reale hanno ben poco. In altri, invece, ci si ritrova a fare i conti con dei veri e propri amori.

Sorprende come in questo caso i rumor riguardino un non concorrente. Si parla infatti di Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha fatto molto discutere nella trasmissione di Milly Carlucci e, di colpo, la sua famiglia è al centro di voci per un altro motivo. La donna che sembra lo abbia stregato? L’insegnante Sophia Berto.

Davide Bonolis e Sophia Berto

È bastata una fotografia a far scatenare le voci del gossip: Davide Bonolis e Sophia Berto. Del resto, come detto, Ballando con le Stelle dà sempre ampio spazio alle storie d’amore. Si è parlato tanto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, così come di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Spazio ora a Davide Bonolis che, come il padre Paolo Bonolis, si ritrova suo malgrado al centro di indiscrezioni legate alla sua vita privata.

La foto in questione, infatti, non è presente sui profili pubblici dei due diretti interessati. È però apparsa su X, lanciata dal blogger GigiGx, che ha di fatto reso virale la news. L’insegnante di danza di Tommaso Marini, che mamma Sonia Bruganelli ben conosce nel dietro le quinte, starebbe dunque frequentando il secondogenito della ben nota (ex) coppia.

La “conferma” di Rossella Erra

Nello scatto si vedono Davide Bonolis e Sophia Berto molto vicini, in ascensore. Sembrano decisamente in confidenza, viso contro viso mentre si scattano una delle tante foto che solitamente riempiono la memoria degli smartphone delle coppie.

Ad avvalorare la tesi è Rossella Erra. Quest’ultima non ha commentato la foto ma qualche giorno fa aveva rilasciato delle dichiarazioni che, col senno di poi, sembrano far riferimento proprio a loro. Il tutto è avvenuto durante una puntata di Domenica In.

L’opinionista si è così espressa: “A Ballando c’è un’altra coppia che sta nascendo. Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e forse un parente di”. Il riferimento andrebbe al fatto che Davide Bonolis era notoriamente fidanzato. Questo flirt o nuova frequentazione che sia, ha dunque comportato un doloroso addio, pare.

Chi è Sophia Berto

Nessuna differenza d’età tra Davide Bonolis e Sophia Berto. I due sono addirittura nati nello stesso mese dello stesso anno, giugno 2004, con lui che è il maggiore dei due di poco meno di 20 giorni. Sappiamo della giovane ventenne che è stata vincitrice di Ballando on the Road e Ballando con te nel 2023. Era allora fianco a fianco con Nikita Perotti, anche lui entrato in trasmissione al fianco di Anna Lou Castoldi.

Andando un po’ più indietro, scopriamo che ha studiato presso l’associazione Dance ABC Dance di Chivasso (Torino), la sua città. In seguito è passata alla Naina Academy, dove ha sviluppato le basi della danza latina, ottenendo competenze in danza classica e hip hop.

La storia artistica con Nikita Perotti ha avuto inizio nel 2019. I due si conoscono da tempo, essendo entrambi di Chivasso. Prima di divenire partner, si erano sfidati varie volte, dando il via a una vera e propria rivalità artistica.

Hanno anche collaborato nel cast de Il cantante mascherato. Televisione a parte, hanno ottenuto il titolo di campioni italiani di latin show, raggiungendo la finale nel campionato assoluto, organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.