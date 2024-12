Fonte: IPA Milly Carlucci

Sono passate poche settimane da quel 28 settembre, il primo sabato dell’annata 2024 in cui i concorrenti di Ballando con le stelle hanno mosso i primi passi sulla pista, e già siamo arrivati alla finale. Di certo un po’ ammaccati, visto tutto quello che è successo, ma certi di un trionfo che è ormai annunciato. Milly Carlucci ha infatti lavorato moltissimo perché quest’edizione fosse perfetta e in parte ci è riuscita. Da un lato per il cast di altissimo livello che è stata capace di concepire e, dall’altro, per la maniera con la quale ha cavalcato le polemiche montate intorno al programma che in parte hanno corroborato i dati dello share quest’anno sempre altissimi. Ma cosa succederà nel corso della finale del 21 dicembre?

Ballando con le stelle, le anticipazioni del 21 dicembre

La dodicesima puntata di Ballando con le stelle va in onda il 21 dicembre su Rai1 dalle 20,35. La giuria in studio è sempre la stessa e, dopo il ritorno e le scuse di Guillermo Mariotto dopo la fuga, rivedremo anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. A fare da contraltare ai loro giudizi sono, come da tradizione, i tribuni del popolo Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, incaricata di spartire o riassegnare il tesoretto dei ballerini per una notte in mano al giornalista Alberto Matano.

L’anteprima è tutta da seguire, con la proclamazione del primo vincitore di quest’edizione. Si tratta dell’artista – o degli artisti – di Ballando con te. La fronda del programma di Rai1, che ha raggiunto praticamente tutta l’Italia è ora alle battute finali. Chi trionferà? A sfidarsi sono Ilinca Bendeac e la coppia formata da Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. E, a giudicare dal successo ottenuto da Sophia Berto un anno fa, c’è da dare il tutto per tutto pur di sollevare la coppa e portarsi a casa il titolo.

Gli ospiti della finale

Al centro della pista, non solo i concorrenti che hanno staccato il biglietto per la finalissima ma anche gli ospiti scelti da Milly Carlucci per allietare l’ultima serata dedicata a Ballando con le stelle. Tornano in pista i Negramaro, con Giuliano Sangiorgi che sta per diventare nuovamente papà di un maschietto, e un medley dei loro brani più noti quali Marziani, Mentre tutto scorre e Nuvole e lenzuola.

Vedremo anche Fiorella Mannoia, che per l’occasione ripropone invece Quello che le donne non dicono e Che sia benedetta, il brano che ha portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2017 sfiorando la vittoria dietro a Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani. A fare da contorno alle sue esibizioni saranno i ballerini professionisti del programma. E ancora Gianluigi Buffon, accompagnato da Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini su Ho voglia di ballare con te interpretata da Paolo Belli.

Chi sono i finalisti di Ballando con le stelle

Ci aspetta di certo una finale di altissimo livello. Le coppie che sono arrivate alla puntata conclusiva, tra sfide e ripescaggi, sono: