Sabato 14 dicembre è stata la serata della resa dei conti. Guillermo Mariotto è tornato in studio per scusarsi con Milly Carlucci e con il pubblico di Ballando con le stelle, mettendo così un punto alle voci di addio che lo vedevano fuori dal programma al quale ha partecipato per 20 anni. La sua entrata in studio è stata però tutt’altro che tranquilla. Lo stilista e designer ha infatti aspettato qualche minuto prima di palesarsi al cospetto della padrona di casa, che ha omaggiato con un mazzo di rose rosse. “Adesso ci sediamo lì ma con grande serietà”, gli ha imposto la conduttrice, che l’ha perdonato nonostante il comportamento poco consono della prima semifinale. Ma cos’ha detto prima di rientrare all’Auditorium? Le sue parole gli sono valse un altro Tapiro d’Oro.

Secondo Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto per il fuorionda a Ballando con le stelle

“Che figlia de ‘na mign****”, avrebbe detto Guillermo Mariotto prima di rientrare a far parte della giuria di Ballando con le stelle, dalla quale si è allontanato senza motivo nella puntata del 30 novembre. Una frase che gli è valsa la consegna del secondo Tapiro d’Oro in pochi giorni da parte di Valerio Staffelli, in consegna il 16 dicembre. L’inviato di Striscia la notizia avrebbe chiesto poi a chi fossero rivolte queste parole così dure, soprattutto perché pronunciate dopo due settimane di polemiche e un’accusa di molestie che ancora pende sul suo capo e che non si è mai risolta davvero.

Il designer e stilista era infatti uscito dall’Auditorium per seguire Amanda Lear e i ballerini che l’avevano accompagnata come ballerina per una notte, ma in un video che è circolato nei giorni successivi si vede Mariotto scivolare e sfiorare le parti intime di uno dei professionisti, Simone Iannuzzi, che l’ha però scagionato da ogni accusa dichiarando di non essersi sentito molestato. Di tutto questo non si è però parlato in diretta: Milly Carlucci si è limitata a riaccoglierlo in studio e accettare le sue scuse.

Le scuse di Guillermo Mariotto

“Sono qui a faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi con grande mio sommo dispiacere… mi sono sentito male per tutto lo stress e per quello che nella mia vita sta succedendo. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono per chiederle scusa, perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, a Rai al pubblico mio adorato. Tutti, tutti. Mi dispiace”, ha dichiarato Guillermo Mariotto nel video che ha preceduto il suo ritorno in studio che però pare non essere indenne da altre sanzioni.

“Qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta non è un atto trascurabile, è un atto grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e per un ghiribizzo senza avvertire nessuno non è normale lasciare il programma – ha dichiarato Carlucci – la scelta comune è quella di un cartellino giallo. Un riconoscimento di un’azione sbagliata, ma non è la fine. Non è un’espulsione, non è un rosso”. “Accetto i tuoi fiori, succede, però adesso ci mettiamo lì e siamo molto seri“, ha infine detto la conduttrice, che prevede quindi la sua presenza per la finale del programma in onda il 21 dicembre.