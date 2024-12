Le pagelle dell'undicesima puntata di Ballando con le stelle, con le scuse di Guillermo Mariotto che tanto ha fatto chiacchierare nell'ultimo periodo per via del suo comportamento

Una delle semifinali più attese quelle di Ballando con le Stelle 2024. Al centro della scena il caso Guillermo Mariotto, che ha fatto chiacchierare per oltre due settimane. Alla fine, come era stato spifferato con largo anticipo, Milly Carlucci – in accordo con la Rai – ha deciso di perdonare lo stilista venezuelano, giurato del programma fin dalla sua prima edizione trasmessa nel 2005. La modalità utilizzata dalla conduttrice non è però piaciuta alla gran parte degli spettatori, che si sono lamentati sui social. Tante, tantissime, le critiche a riguardo. A lanciare una frecciata durante la diretta anche Sonia Bruganelli, fino a qualche puntata fa grande protagonista del dancing show.

La scelta di Milly Carlucci convince a metà. Voto 3

Milly Carlucci ha perdonato Guillermo Mariotto e lo ha riammesso a Ballando con le Stelle. Quello che però è poco piaciuto al pubblico è il fatto che la decisione sia stata comunicata solo intorno alle 23, praticamente a metà puntata. Quando già da svariate ore era noto sul web che il giurato sarebbe stato riammesso nella trasmissione. Giusto creare un po’ di hype ma il troppo storpia. E ancora una volta si è distolta l’attenzione da quello che dovrebbe essere il fulcro del format, cioè il ballo.

La frecciata di Sonia Bruganelli. Voto 7

E proprio nell’affaire Mariotto si è infilata Sonia Bruganelli che, dopo essere stata eliminata qualche settimana fa da Ballando con le Stelle, non ha esitato a lanciare una sonora frecciata al programma durante la diretta. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso sui social le parole che Guillermo aveva rivolto ad Angelo Madonia a La volta buona di Caterina Balivo, quando aveva lasciato lo studio dopo un battibecco con Selvaggia Lucarelli.

“Ai miei tempi le regole erano molto più rigide – aveva detto – chi commetteva un errore veniva eliminato immediatamente, quasi come se avesse commesso un peccato mortale! Oggi le cose sono diverse. Ma onestamente, avrei dato il benservito ad Angelo Madonia sul colpo”. E la Bruganelli non ha perso l’occasione per rimarcare che “Ai suoi tempi le regole erano molto più rigide… ops povero Mariotto”. Sui social molti hanno paragonato la questione Madonia a quella Mariotto e in tanti c’è la sensazione che siano stati usati due pesi e due misure…

La dolcezza di Alessandro Matri. Voto 8

Per fortuna non solo polemiche nella semifinale di Ballando con le Stelle. Dolcissimo Alessandro Matri con Federica Nargi durante l’esibizione a sorpresa con i parenti. La soubrette non si aspettava proprio di vedere il suo compagno in pista (infatti inizialmente doveva esserci il padre, che ha poi declinato l’invito) e quando se l’è ritrovato davanti non riusciva a smettere di ridere. Dopo sedici anni d’amore tra i due c’è ancora grande complicità e passione. E si vede tutto.

“Vederla ballare mi ha regalato grandi emozioni. Lo fa con molto piacere, si sta divertendo, la tiene distratta dalla distanza dei figli. Mi chiama sempre per sapere come stanno. – ha confidato l’ex calciatore – Forse se ne sta meglio qua che non a casa con me. Com’è iniziata tra noi? Da parte mia è stato un colpo di fulmine, l’ho vista in televisione ed ho detto ad un mio compagno io mi fidanzerò con lei. Velina e calciatore è un cliché, uno stereotipo però noi stiamo insieme da 16 anni ed abbiamo due splendide bambine quindi questo cliché lo abbiamo sdoganato”.

Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2024 e chi è stato eliminato

I finalisti di Ballando con le Stelle sono: Bianca Guaccero, Federica Nargi, Federica Pellegrini, Anna Lou Castoldi, Tommaso Marini e Luca Barbareschi. La puntata è stata vinta dalla Guaccero con Giovanni Pernice: la coppia ha potuto contare su un punteggio extra ottenuto dopo aver trionfato nella prova con i parenti (Bianca ha ballato con la mamma) e grazie ai tesoretti di Alberto Matano e Rossella Erra. Per la prima volta entrambi sono stati concordi nel votare la stessa concorrente.

Allo spareggio finale sono finiti Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Tommaso Marini. Quest’ultimo si è salvato grazie al voto del pubblico mentre Barbareschi è stato graziato dalla wild card di Simone Di Pasquale. Dunque, eliminato definitivamente Paolantoni con la sua Anastasia Kuzmina.

La finale di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai1 sabato 21 dicembre. Le favorite restano la Guaccero e la Nargi (ed entrambe meriterebbero a mani basse la vittoria) ma dopo la semifinale sono salite le quotazioni di Federica Pellegrini, osannata soprattutto dalla giuria per i progressi fatti con Pasquale La Rocca.