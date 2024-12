Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle “con il cartellino giallo”: cosa significa e cosa succede ora

Fonte: IPA Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto resta a Ballando con le Stelle. Dopo una lunga attesa, durata oltre due settimane, Milly Carlucci ha sciolto le riserve sul futuro dello stilista venezuelano nel dancing show di Rai1, dove è giurato fin dalla prima edizione del 2005. Il creativo ha chiesto scusa in diretta alla padrona di casa e a tutto il pubblico con gli occhi lucidi: sta attraversando un periodo di grande fragilità ma, ora che ha capito i suoi errori, è intenzionato a non sbagliare più.

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle Milly Carlucci ha affrontato il caso Guillermo Mariotto, di cui si è tanto parlato per ben due settimane, ovvero da quando il sudamericano ha lasciato lo studio della trasmissione senza avvisare nessuno nel bel mezzo di una puntata. La conduttrice ha scelto di svelare il destino del suo collaboratore a metà puntata, intorno alle 23, alimentando ancora di più l’hype e la curiosità dei telespettatori.

“Quello fatto da Mariotto è sicuramente un atto grave, questo è uno studio della Rai e non può essere abbandonato così senza avvertire nessuno – ha detto la Carlucci – Abbiamo parlato con lui e con la Rai e siamo giunti ad una conclusione alla fine di tutti questi discorsi. La risposta non è stata immediata perché non è una cosa semplice da risolvere, abbiamo parlato a lungo tutti quanti insieme, con lui in primis”.

E poi: “Al termine di tutti questi discorsi abbiamo valutato la situazione: Guillermo ci ha detto che lui è in un momento di particolare difficoltà emotiva. Lui è qui con noi da 19 anni, è una parte di noi, non puoi non sentir male se lui ha una ferita. Ognuno di noi può vivere un momento di grande difficoltà, è umano. La scelta è quella di un cartellino giallo. Come in un campo di calcio il riconoscimento di un’azione sbagliata, ma non è la fine, non è un’espulsione”.

Il significato del cartellino giallo di Guillermo Mariotto

Milly Carlucci non ha specificato cosa comporterà questo cartellino giallo per Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Qualche risposta è però arrivata prima della semifinale, quando il ritorno del giurato era stato anticipato da Fanpage.

La testata aveva consultato alcune fonti che avevano assicurato che Mariotto è stato perdonato ad una sola condizione, ovvero che “non ripeta più colpi di testa come quelli fatti in passato”.

Dunque, “per il bene dello show e della famiglia di Ballando con le stelle, non saranno più tollerati atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la Rai o il programma stesso”.

Le scuse di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle

“Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace”, ha detto Mariotto in un filmato con gli occhi lucidi prima di rientrare in studio (e riprendere possesso della sua sedia da giurato) con un mazzo di fiori per la Carlucci.

La presentatrice ha abbracciato Guillermo e lo ha monito per l’ultima volta: “Accetto i tuoi fiori, succede, però adesso ci mettiamo lì e siamo molto seri”. The show must go on.