Ballando con le stelle, Milly Carlucci vuole Romina Power, ma il cachet è troppo alto

Milly Carlucci vorrebbe Romina Power a Ballando con le Stelle, ma il cachet richiesto dalla cantante sarebbe troppo alto. A svelarlo è il settimanale Oggi secondo cui la conduttrice avrebbe cercato di portare l’ex moglie di Al Bano in trasmissione senza però riuscirci.

Romina Power concorrente di Ballando: il sogno di Milly

“Il sogno più grande di Milly – si legge sul settimanale – ha un nome e cognome: Romina Power”. La Carlucci, spiega una fonte, avrebbe provato ad arruolare Romina Power per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

La cantante ed ex moglie di Al Bano Carrisi però avrebbe declinato l’invito, soprattutto per via del cachet. Le sue richieste, si legge ancora, sarebbero “decisamente fuori target”, dunque troppo alte per essere sostenute dalla produzione dello show Rai.

“Ma c’è chi giura che Milly, terminato il ciclo di Sognando… Ballando, ritornerà a corteggiare la ritrosa Romina cercando un punto di incontro economico”, conclude Andrea Biavardi.

Insomma, la Carlucci sarebbe decisa a portare in pista Romina Power, trasformandola in una concorrente di Ballando con le Stelle. Un sogno che, conoscendo la testardaggine e la bravura della conduttrice, potrebbe trasformarsi in realtà.

Di certo per Milly si tratta di una grande sfida. Romina Power infatti non ha mai ceduto alla tentazione dei reality, cercando sempre di proteggere la sua privacy e concedendosi poche ospitate in tv.

La cantante ha scelto da tempo di concentrarsi sulla famiglia, trascorrendo tutto il suo tempo con i nipoti a cui è legatissima. L’ultimo nato è Axel Lupo, figlio di Romina Jr., mentre Cristel Carrisi ha avuto Kay, Cassia Ylenia e Ryo Ines.

“Il mio libro dei desideri è chiuso con un lucchetto, con alcuni le trattative sono in corso – ha confessato di recente la conduttrice -. Sognando in grande, dico che mi piacerebbe avere in pista Richard Gere o Antonio Banderas, ma non avrò mai i soldi per ingaggiarli”.

La finale di Sognando…Ballando con le Stelle

Nel frattempo venerdì 30 maggio andrà in onda la finale di Sognando…Ballando con le Stelle. Pasquale La Rocca non ci sarà per via di un’infezione alla gola, come ha annunciato lui stesso: “Mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene”, ha spiegato.

Ci saranno invece Raimondo Todaro e Samanta Togni, insegnanti e ballerini storici di Ballando con le Stelle che torneranno in pista per la gioia dei fan della trasmissione.

Non solo: balleranno di fronte alle telecamere anche ex concorrenti dello show di Milly Carlucci. Da Federica Pellegrini a Bianca Guaccero, si esibiranno in coppia con gli aspiranti maestri.

Yuri Orlando ballerà con Federica Pellegrini, mentre Hugo Nordström si esibirà con Federica Nargi. Mario Cecinati danzerà con Bianca Guaccero, mentre Vanessa Lacedonia sarà con Massimiliano Ossini.

In pista ci saranno anche Chiquito con Wanda Nara e Aly Z con Tommaso Marini. Troviamo poi le coppie composte da Valentina Fiorini con Francesco Paolantoni e Janiya Mami con Gabriel Garko.

A giudicarli la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.