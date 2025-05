Pasquale La Rocca lascia in anticipo Sognando… Ballando con le stelle. Cosa è successo

Fonte: IPA Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca, il cinque volte vincitore di Ballando con le stelle e volto storico del programma, ha abbandonato in anticipo lo spin-off estivo Sognando… Ballando con le Stelle.

Il talent, quattro serate in onda dal 9 maggio per celebrare i 20 anni del dancing show, è una vera sfida che ha tenuto incollati tutti gli spettatori amanti del programma.

La Rocca era atteso al debutto come insegnante del volto nuovo kazako Janiya Mami, ma un colpo di scena ha spento la musica all’ultimo minuto. L’amatissimo ballerino ha dovuto rinunciare per un grave problema di salute.

Pasquale La Rocca annuncia l’addio a Sognando Ballando

Pasquale La Rocca ha annunciato il suo addio a Sognando… Ballando con le Stelle con un post pubblicato sui social a ridosso della finale del 30 maggio.

“Cari amici, eccomi qui. Perdonate la mia assenza, ma gli ultimi 13 giorni sono stati piuttosto complicati”, ha scritto su Instagram. “Purtroppo, a causa di un’infezione alla gola che ha portato alcune complicanze, non riuscirò a tornare per la finale di Sognando… Ballando con le Stelle di domani sera. Per lo stesso motivo, ho dovuto ritirarmi dalla tournée in Inghilterra, che sarebbe dovuta iniziare tra qualche settimana”.

E continua:

“A volte, nella vita, succedono cose che non possiamo controllare e possiamo solo accoglierle e affrontarle nel miglior modo possibile”, ha proseguito. Il ballerino ha poi rassicurato i fan: “Sono grato di essere finalmente sulla strada della guarigione, con la mente già proiettata verso i prossimi progetti che mi attendono”. Infine, il messaggio per la squadra del programma: “Voglio mandare un grande in bocca al lupo a Milly, alla Ballandi e a tutto il team per la serata di domani per un’altra fantastica puntata su Rai Uno! (…) Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi e pensieri che mi avete dedicato: mi hanno aiutato davvero tanto a tenere alto il morale. Adesso mi prendo il tempo necessario per guarire e tornare in perfetta forma. Vi voglio bene”.

L’infezione improvvisa che ha costretto Pasquale La Rocca a fermarsi

Pasquale è stato ricoverato per un’infezione alla gola particolarmente acuta, che ha causato complicazioni tali da impedirgli la partecipazione alla finale. Il ballerino aveva già saltato la terza puntata dello show, lasciando temporaneamente il posto a un sostituto, ma ha poi deciso di ritirarsi completamente anche dalla serata conclusiva.

Milly Carlucci rompe il silenzio sull’addio anticipato di La Rocca

Milly Carlucci ha gestito la situazione con la solita professionalità, ringraziando pubblicamente La Rocca e rassicurando il pubblico sulle sue condizioni. Con affetto, ha augurato a Pasquale una pronta guarigione e ha sottolineato l’importanza del suo contributo al programma. Nel frattempo, ha continuato a sostenere il team in vista della finale.

Chi ha sostituito Pasquale La Rocca a Ballando e com’è andata la puntata

Al posto di La Rocca è salito in pista Filippo Zara, già noto alle cronache di Ballando, che ha fatto da nuovo maestro della povera Janiya. E la sostituzione non ha tradito le aspettative: Janiya e Filippo hanno conquistato il punteggio più alto della puntata (50 punti) con uno Slowfox molto apprezzato, arrivando appaiati in testa con Yuri e Alessandra Tripoli grazie al bonus finale.

La gara di Sognando… Ballando si fa così ancora più incerta: le coppie in finale (otto in tutto) si contenderanno il 30 maggio un posto nel cast fisso autunnale.