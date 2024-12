Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano un bambino: l’annuncio per il secondo figlio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia

L’uno a fianco all’altra da una vita intera, Ilaria Macchia – 43 anni, sceneggiatrice e scrittrice – ed il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, aspettano un bambino. Sarà per la coppia in realtà il secondo dopo Stella, con loro da oramai sei anni. Di lui si sa che è un maschio, che nascerà nel mese di aprile e che è già un grande fan dei Beatles. A proposito del nome del nascituro, invece, acqua in bocca. Qualche indizio? ”Non si chiamerà però come mio padre: anche se sono del Sud e sarebbe normale dargli il nome di papà, di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno”, ha detto il cantante.

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia presto genitori bis: le confessioni

La lieta notizia arriva solo ora, al sesto mese di gravidanza: il duo affiatatissimo ha preferito tenerla per sé gelosamente almeno per qualche tempo, complici i progetti della band alle prese con il nuovo album, Free Love, e quelli di Ilaria come sceneggiatrice. Per la voce dei Negramaro tacere è stata davvero dura, ha raccontato, essendo per natura molto loquace ed incline a voler condividere la gioia con il prossimo.

Trattasi di una scelta presa consapevolmente ma con la giusta dose di leggerezza, nata dal forte desiderio di Ilaria di dare un fratello a Stella. La donna ha raccontato di aver molto sofferto la solitudine nel corso della sua vita, in quanto figlia unica. Giuliano, invece, tutto il contrario: circondato di fratelli, ha sempre condiviso con loro ogni cosa. La decisione di allargare la famiglia, alla luce di questo, è stata inevitabile.

Elettrizzata e piena d’emozione, la coppia ha raccontato in occasione di una lunga intervista di aver cercato questo arrivo per un bel periodo di tempo senza successo alcuno. Sarebbe stato poi il destino a metterci lo zampino, una volta che gli animi si sono fatti più leggeri.

Giuliano Sangiorgi sul ruolo genitoriale in Italia: “ci vuole più leggerezza”

La piccola Stella, ovviamente, è già al corrente della bella notizia: la reazione sarebbe stata super positiva a detta dei genitori che, divertiti, hanno raccontato del futuro progetto della bimba di condividere con il fratellino un grande letto a castello. Una risposta che è molto piaciuta a loro, fieri della piccola-grande primogenita.

Un legame, quello descritto, talmente profondo e libero dal principio da aver saputo sventare qualsiasi paura all’orizzonte in merito al ruolo genitoriale.

Nel proposito di allargare la famiglia, Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia si sono lasciati andare ad interessanti riflessioni sull’argomento: “bisogna buttarsi. E lo dico in un’Italia che non fa più figli. Certo, ci sono tutti i problemi che conosciamo: il lavoro, l’incertezza, il carico familiare che è ancora spesso tutto sulle donne, le donne che sono discriminate sul lavoro. Ma c’è anche un fattore culturale. Abbiamo più amici senza figli che con. Com’è possibile? Non dico ovviamente che uno deve avere un bambino se non lo vuole, ma perché tutta questa paura di generare? Spero che si possa recuperare un po’ di leggerezza in questo senso”, ha detto il futuro papà bis.