Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia genitori bis: è nato Michele

Fonte: IPA Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia Presentazione del Film "E' stata la Mano di Dio" di Paolo Sorrentino Nella foto: Giuliano Sangiorgi con Ilaria Macchia

Fiocco azzurro in casa Sangiorgi: è nato Michele, il secondo figlio del frontman dei Negramaro e della scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia. Una nuova grande gioia per i due, che nel 2018 erano diventati genitori di Stella. L’annuncio della nascita del bebè è arrivato su Instagram, dove il cantante ha pubblicato uno scatto con la manina del piccolo appena venuto al mondo.

Giuliano Sangiorgi papà bis: è nato Michele

Una gioia immensa quella di Giuliano Sangiorgi, che è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove il cantante dei Negramaro ha condiviso la prima foto del suo secondogenito, dalla quale si intravede la manina del piccolo. L’artista e la compagna Ilaria Macchia hanno deciso di chiamare il loro bambino Michele, dopo aver avuto la loro Stella, nata nel 2018.

“Il nome avrà un legame con la mia famiglia, così come Stella è il nome della mia bisnonna”, aveva raccontato Giuliano a Vanity Fair. E hanno mantenuto la promessa di non chiamarlo come il padre del cantante, scomparso nel 2013, perché “di Gianfranco Sangiorgi ce ne sarà sempre solo uno”.

A corredo del tenerissimo scatto, parole altrettanto dolci, accompagnate dal brano Ricominciamo tutto, firmato proprio dalla band salentina. “Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto Michele Sangiorgi! Ilaria, Stella e io siamo pronti alla nostra vita insieme!“.

Non sono mancati ovviamente gli auguri di amici e fan, che si sono raccolti numerosi nel post del cantante con tanti messaggi ricchi d’affetto: dai colleghi Samuele Bersani a Niccolò Fabi, passando per l’attrice Anna Foglietta, in poche ore la foto condivisa da Giuliano Sangiorgi si è riempita di cuori e commenti dolcissimi.

L’annuncio della gravidanza e l’amore con Ilaria Macchia

L’amore di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia va avanti da tempo: i due, che non hanno mai voluto sposarsi, sono diventati genitori per la prima volta nel 2018, quando è nata la loro Stella. Il desiderio di allargare la famiglia è sempre stato forte nei loro cuori, come avevano raccontato qualche tempo fa. Michele è stato infatti un figlio voluto, ma che ha tardato ad arrivare.

“Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa”, aveva rivelato la sceneggiatrice. Mentre Sangiorgi aveva aggiunto: “Io che ho due fratelli con cui ho condiviso la camera e la vita per 23 anni e con cui ancora oggi divido tutto, non mi ero mai posto il problema, perché per me la solitudine non esiste, non è mai esistita. Ilaria invece ha sofferto sempre la mancanza di un fratello. E poi non pensavo che avrei avuto altri figli dopo Stella, mi pareva impossibile provare lo stesso amore per un altro bambino“.

L’annuncio della loro dolce attesa era arrivato sulle pagine di Vanity Fair, quando avevano raccontato di questa seconda gravidanza, vissuta con leggerezza: “Stare zitto per tanti mesi è stata una rottura, per me che sono un chiacchierone se non condivido una gioia con gli altri è dura. Non volevamo dirlo prima perché c’erano i progetti dei Negramaro e quelli di Ilaria come sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario”, aveva dichiarato la coppia.