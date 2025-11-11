Giuliano Sangiorgi, è morta nonna Stella. La lettera d’addio: “Buon viaggio”

IPA Giuliano Sangiorgi pubblica una lettera d'addio a nonna Stella

Momento difficile per Giuliano Sangiorgi. Il frontman dei Negramaro ha perso la sua amata nonna Stella, venuta a mancare all’età di 98 anni. Una figura fondamentale nella sua vita, una presenza che ha accompagnato l’artista sin da bambino e che spesso ha ispirato le sue parole e la sua musica.

Un dolore profondo, che Giuliano ha scelto di condividere con chi lo segue da sempre, affidando ai social una lunga e toccante lettera d’addio.

Giuliano Sangiorgi, la lettera d’addio per nonna Stella

La scomparsa di nonna Stella, venuta a mancare a 98 anni, ha lasciato un grande vuoto nella vita di Giuliano Sangiorgi. Nell’annunciare il lutto, il cantante ha scelto di affidare ai social il suo saluto più intimo.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post con una serie di foto che lo ritraggono accanto alla nonna Stella in momenti di grande dolcezza: abbracci, sguardi complici, gesti quotidiani che raccontano tutto l’affetto di un legame profondo.

Accanto a queste immagini, una lunga lettera: un flusso di parole poetiche, quasi come una canzone, dedicate a quella donna che è stata per lui una guida, una radice, una presenza costante.

“Sei il moto perpetuo delle onde. Sei il mare che mi porto dentro. Sei l’infinito tempo che avrei voluto creare, per tenerti qui, per sempre. Sei tutti i miei sorrisi più rumorosi. Sei il nome di mia figlia. Sei lei quando mi balla addosso. Sei me, quando, per gli altri, sono disposto a tutto. Sei gli altri, tutti gli altri che hai sempre accolto. Sei le feste danzanti all’alba, con amici di ogni tempo.”

Nella lettera, c’è spazio anche per la figlia Stella, la primogenita avuta nel 2018 dall’amore con Ilaria Macchia e che porta il nome della nonna. Un passaggio che racconta quanto quel legame resti vivo, trasformandosi in un’eredità d’affetto che attraversa le generazioni.

“Sei lo smalto rosso delle tue mani lievi e il rosso di sera a braccia conserte, pronte al nuovo giorno. Sei tutti i miei amici che ti hanno amato e ti amano ancora. Sei la mia solitudine che non trova pace se solo penso che non ci sei più. Sei le canzoni più dolci che mi hai cantato e tutte quelle mie, che hai conosciuto. Sei lo spazio in cui con me hai giocato e in quello in cui con te ho sognato. Sei la storia di ogni angolo di questo posto. Sei il futuro di ogni mio racconto” continua Sangiorgi.

Giuliano Sangiorgi, i ricordi d’infanzia e le parole alla nonna

Nell’ultima parte della lettera, Giuliano Sangiorgi ricorda i momenti dell’infanzia trascorsi con la nonna. Momenti di vita quotidiana che oggi diventano il suo modo per sentirla ancora vicina.

“Sei Stella, nonna mia, e ti sento, da quando ho aperto gli occhi e mi hai brillato accanto. Resta qui, dentro di me e continua a essere quello che sei: un mare calmo infinito e pace, senza nessun temporale, nessun ‘tristu e maletiempu’. Chiudo gli occhi e ti sento ancora con la voce rotta che lasciasti indelebile tra le mie note nuove d’estate ‘a mare a mare, addo’ non canta iaddhru, addo’ non lusce luna, addo’ non c’ete nuddhra creatura’ e si rompe il cuore, dentro la tua voce. Ma il temporale, ora è passato nonna! Quel temporale di cui avevi tanta paura è passato. Ora possiamo tornare a far festa e a cucinare per 10, 100, 1000 passanti e amici. Sei ‘sostanza che non può sparire’! Buon viaggio, Nonna Stella!”.

Nonna Stella è sempre stata una grande fan del nipote, fiera dei suoi successi e vicina alla sua musica. Nel 2023, quando Giuliano Sangiorgi aveva scoperto che i Negramaro sarebbero tornati a Sanremo, aveva condiviso un video in cui raccontava la notizia proprio a lei. Un momento che aveva conquistato i fan per la naturale complicità tra nonna e nipote: la stessa che oggi rivive nelle sue parole d’addio.

