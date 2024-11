Negramaro, Free Love è il nuovo album: canzoni e collaborazioni

Fonte: Getty Images Negramaro

Un viaggio nella riscoperta del passato in un progetto che racconta l’amore libero, lontano dalle omologazioni. Free Love è il nuovo album dei Negramaro: un lavoro in studio che ha impegnato ancora una volta la band capitanata da Giuliano Sangiorgi formatasi nel 2000 e che, oggi, torna alla musicalità del passato con una serie di collaborazioni incredibili.

“Free Love” è il nuovo album dei Negramaro

Musica, Berlino e amore sotto ogni punto di vista. Sono questi gli ingredienti principali di Free Love, il nuovo album dei Negramaro, il nono in studio, in uscita il 22 novembre 2024.

Un progetto che ha visto impegnata la band in uno studio di registrazione che ha fatto scuola: gli Hansa Studios di Berlino, luogo che ha sentito suonare giganti come David Bowie e U2.

Il luogo perfetto per un viaggio volto a portare avanti un lavoro che si è concretizzato in Free Love: 12 tracce che, a partire dal titolo, raccontano un amore libero e lontano dalle omologazioni, senza pregiudizi. “La libertà non è anarchia, ma un atto di rispetto. Free Love parla di amare senza pregiudizi, di accettare l’altro per ciò che è, e di superare barriere che spesso ci imponiamo da soli” ha raccontato la band.

Lo stessa tematica è affrontata anche graficamente grazie alla copertina del disco: un’interpretazione dell’opera Narciso di Jago che rappresenta l’uomo riflesso in una donna e il suo contrario in una simmetria perfetta di sentimenti.

Le collaborazioni di “Free Love”

Per lavorare alle tracce di Free Love, i Negramaro hanno scelto di lavorare insieme a grandi nomi del panorama musicale italiano: “Abbiamo voluto spingerci oltre i confini del nostro stile, lasciando spazio all’energia e alla freschezza che le collaborazioni hanno portato. Lavorare con artisti così diversi è stato come incontrare parti di noi stessi che ancora non conoscevamo” hanno spiegato.

All’interno dell’album, infatti, i fan possono trovare brani in collaborazione con Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro ma anche Fabri Fibra, Jovanotti e JJ Julius Son, voce dei Kaleo.

Collaborazioni, come quella con Tiziano Ferro, nate da una stima e da un’amicizia reciproca: “Ero in aereo con Tiziano – ha ricordato Sangiorgi – e lui mi ha chiesto quando avrei scritto una canzone da cantare insieme. Gli ho detto che l’avevo già, gliel’ho girata subito sul telefono e lui l’ha ascoltata in cuffia. Da li è nata la canzone”.

Lo stesso è valso per Fabri Fibra, rapper che, come raccontato dal frontman della band, già anni fa aveva pensato di collaborare con loro: “Dieci anni fa Fibra aveva detto di voler fare un duetto con noi e con i nostri tempi da bradipi abbiamo risposto”.

“Free Love”, le canzoni del nuovo album dei Negramaro

In attesa di poter ascoltare l’album, ecco la tracklist completa di Free Love:

Free Love feat Kaleo

Marziani

Ricominciamo tutto

Fino al giorno nuovo feat Fabri Fibra

Diamanti con Elisa e Jovanotti

Congiunzione astrale feat Niccolò Fabi

Luna piena

Berlino est

Lente feat Aiello

Solo se sbagli feat Tiziano Ferro

Esci sole!

Io direi di sì feat Malika Ayane