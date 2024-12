Amici, pagelle della tredicesima puntata: cosa è successo domenica 22 dicembre

Puntata ricca di emozioni e di ospiti quella di domenica 22 dicembre: ad Amici c’è stato ampio spazio per il talento dei ragazzi, che si sono esibiti in sfide all’ultimo respiro, ma anche per i super ospiti arrivati in studio. La prima sfida è di canto e vede Vybes battere lo sfidante Dreew Beibe; nella seconda sfida di ballo è Alessio ad avere la meglio contro Nicolò, mentre nella seconda sfida di canto è Antonia a proseguire la sua avventura nella casa battendo Ilaria. Tra gli ospiti arrivano la splendida Eleonora Abbagnato che giudicherà le esibizioni dei ballerini, mentre per i cantanti e la loro gara di cover arriva un trio d’eccezione: Gabry Ponte, Paola Turci e Nicolò De Devitiis.

Scambio di regali tra i professori di Amici e qualche frecciatina. Voto: 6

Dopo le prima sfide ed esibizioni arriva un momento decisamente natalizio: lo scambio dei regali tra i professori di canto e di ballo. Anna Pettinelli regala al suo nemico-amico Rudy Zerbi un bel cartonato a grandezza naturale di se stessa, mentre Alessandra Celentano dona a Emanuel Lo un poster con un collage delle foto del ballerino, elogiando la sua grande creatività. Lo scambio dei regali prosegue con lo stesso Lo che contraccambia il regalo della Celentano donandole una spiritosa t-shirt con scritto “Di Cele ce n’è una…” sul davanti, mentre sul retro la maglietta cita “E per fortuna..” in modo molto ironico, suscitando le risate del pubblico e di Maria De Filippi. Scambio di regali anche tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: Anna regala alla collega un kit da fatina con bacchetta, coroncina di fiori e ali, mentre Lorella regala ad Anna un bel corso intensivo di balli caraibici aggiugendo nel suo biglietto di auguri una frecciatina “Così la smetti di rimurginare troppo sugli allievi degli altri”.

Ospiti i Negramaro con il nuovo singolo. Voto: 10

Tra gli ospiti della puntata di oggi ci sono anche i Negramaro che hanno da poco festeggiato i 20 anni di carriera e che sono stati, come ricorda Maria De Filippi annunciandoli, la prima band italiana ad esibirsi a San Siro. Giuliano Sangiorgi incoraggia subito gli alunni della scuola facendo loro un grande in bocca al lupo e, prima di esibirsi con il singolo Marziani estratto dal nuovo album Free Love, annuncia una lieta novella: dopo la sua primogenita Stella, diventerà papà per la seconda volta di un bel maschietto. La sua compagna Ilaria Macchia infatti è in dolce attesa.

Sfida di ballo, Teodora contro Giorgia. Voto: 5

Ma eccoci arrivare ad uno dei momenti clou della puntata, la sfida di ballo tra Teodora e Maria Sole. Inizia Teodora con una sua coreografia di ballo, seguita a ruota da Maria Sole che però non convince fino in fondo il giudice chiamato ad esprimere il proprio parere sulle ballerine. La sfida viene vinta da Teodora perché, nonostante entrambe abbiano avuto una buona performance, Maria Sole viene considerata un po’ debole e non tecnicamente perfetta, mentre Teodora non ha fatto esclamare WOW, ma ha dimostrato un buon controllo del corpo.

Neanche il tempo di sedersi nuovamente dietro il banco che Teodora viene chiamata nuovamente da Emanuel Lo sul palco per una nuova sfida immediata.

Interviene però Debora che contesta la decisione di Manuel di mettere nuovamente in sfida Teodora sapendo che si è ripresa da poco da un infortunio. La sfida però viene comunque svolta e stavolta la sfidante è una ragazza di 18 anni di nome Giorgia.

Alle due ballerine vengono richieste 2 coreografie ciascuna e alla fine Marcello Sacchetta, il giudice chiamato a decidere quale delle due ragazze merita di restare in gara, sceglie proprio la sfidante. Giorgia entra nella scuola di Amici24, mentre Teodora affranta e in lacrime esce dalla scuola, nella tristezza generale delle sue compagne, incoraggiata dalle parole della maestra Celentano che le dice di continuare sulla sua strada di ballerina.

Sfida di canto, Chiamamifaro contro Denise. Voto: 7

Dopo la sfida tra Teodora e Giorgia, è la volta di una sfida di canto, questa volta tra Chiamamifaro e la sua sfidante Denise e, nonostante siano entrambe bravissime e Denise abbia fatto ascoltare il suo inedito, ha la meglio Chiamamifaro perché il giudice non se la sente di fermare il percorso della ragazza all’interno della scuola di Amici.

Corale di ballo e di canto. Voto: 9

La puntata prosegue con una bellissima corale di ballo richiesta da Maria De Filippi, che invita Teodora a rimanere con lei per assistere allo spettacolo, in cui i ballerini e le ballerine si esibiscono sulle noti di alcune delle più celebri canzoni di Natale, raccogliendo gli applausi del pubblico. Segue anche la corale di canto che emoziona il pubblico con le bellissime voce dei cantanti della scuola e un importante messaggio recitato dai ragazzi: “All’amicizia, alla lealtà, ai sogni, a noi”.