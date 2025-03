Sangiovanni annuncia il suo ritorno: “Ora sto molto meglio”

Il cantante lanciato da Amici ha deciso di tornare a cantare dopo un lungo anno di pausa, in cui si era allontanato dalla musica per ritrovare se stesso

Fonte: Getty Images Sangiovanni

Sangiovanni is back! Con un video su Instagram, il cantante diventato popolare dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali, che aveva abbandonato più di un anno fa. L’artista ha rivelato di stare meglio e di essere tornato in sala di registrazione per lavorare a nuove canzoni, per la gioia dei tanti fan che non hanno mai smesso di credere in lui.

Sangiovanni torna a cantare

Sangiovanni sta molto meglio. Il cantautore vicentino è tornato sui social dopo una lunga pausa proprio per annunciare ai fan di sentirsi pronto a tornare. In un video pubblicato sul suo profilo social, in cui ha mostrato anche il suo amato rottweiler, Giovanni Pietro Damian ha spiegato: “Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare”.

Poi ha voluto ringraziare tutte quelle persone che nel corso di quest’ultimo anno lontano dalle scene e dai social lo hanno aiutato. “Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l’affetto che ho ricevuto, veramente è stato bellissimo. Spero di ricambiarlo presto, – ha detto l’artista – spero di vedervi, mi mancate veramente tanto. Grazie anche agli artisti, alle persone dello spettacolo, a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo, anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto”.

Sangiovanni ha dunque concluso: “Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme”. A commentare il video del 22enne tanti fan ma anche molti personaggi famosi. Tra questi diversi volti di Amici, come Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che hanno espresso gioia ed entusiasmo per questo annuncio.

Ma a commentare il messaggio di Sangiovanni con tanto di cuoricini sono stati anche colleghi del calibro di Lorenzo Jovanotti, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e il conduttore Alessandro Cattelan. Tutti felici per questo ritorno di Sangiovanni, che ha deciso di ritagliarsi un momento per sé dopo che il successo l’ha decisamente travolto.

Il ritiro di Sangiovanni

Sangiovanni aveva annunciato la sua decisione di prendersi una pausa a febbraio del 2024, subito dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo dove si era classificato al 29esimo posto. Aveva annullato il concerto al forum di Assago e aveva rimandato l’uscita del nuovo, attesissimo, album.

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi – aveva fatto sapere in un comunicato – e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Inizierò a dedicare tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.

Lontano pure dai social, Sangiovanni era poi tornato a battere un colpo lo scorso autunno, proprio in occasione della data di quel concerto annullata: “Penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione”, aveva ammesso.

“Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo”, aveva ribadito. Ora, finalmente, quel momento è arrivato.