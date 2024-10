Sangiovanni torna sui social dopo meno di un anno di assenza: “Nuovi sogni”

Fonte: Getty Images Sangiovanni torna sui social, il messaggio commovente

Sangiovanni ha finalmente rotto il silenzio. Dopo otto mesi di assenza dai social, l’ex stella di Amici è riapparsa con un post che ha fatto esplodere la rete. E non poteva scegliere giorno più simbolico: quello in cui avrebbe dovuto tenere il suo concerto al Forum di Assago, annullato mesi fa per prendersi cura di sé.

Cosa è successo a Sangiovanni: tutto parte da Sanremo

Torniamo a febbraio. Sanremo lo aveva visto esibirsi con Finiscimi, una canzone che portava addosso tutto il peso della fine della storia con Giulia Stabile. Ma l’entusiasmo del pubblico? Lontano, disperso. La performance non era esplosa come ci si aspettava, e in tanti avevano notato una versione del cantante spenta, in contrasto con il giovane carico di energia che avevamo visto nel 2022. Subito dopo, la verità era venuta a galla: Sangiovanni stava lottando con la sua salute mentale e aveva deciso di prendersi una pausa.

Ed è proprio qui che il silenzio si era fatto profondo. La tanto attesa uscita dell’album Privacy era stata sospesa, insieme al concerto evento al Forum di Assago, che avrebbe dovuto segnare un punto di svolta per la sua carriera. Per otto lunghi mesi, i fan hanno dovuto fare a meno delle sue canzoni e della sua presenza, ma finalmente, nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sul palco, ha deciso di parlare.

Il ritorno alla musica e il messaggio ai fan

Sangiovanni non si è risparmiato. In un lungo post, ha confessato che il suo ritorno alla musica non è stato affatto facile. Dopo mesi passati lontano dagli studi di registrazione, è stato solo ad agosto che ha trovato la forza di rientrare e ricominciare.

E stavolta, ha sottolineato come fosse diverso: niente pressioni, solo la pura gioia di fare musica per sé stesso, una sensazione che non provava da anni. Non sa ancora quando tornerà ufficialmente sul palco, ma ha ripreso a sognare, e questo sembra essere il suo traguardo più importante:

“Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. È da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello”.

L’abbraccio virtuale e il sostegno del mondo dello spettacolo

Il post ha scatenato una valanga di commenti e reazioni da parte dei fan e del mondo della musica. Un fiume di affetto ha travolto l’artista veneto, con volti noti come Fiorella Mannoia, Anna Pettinelli e Mattia Zenzola che hanno voluto manifestare il loro supporto. Le parole di Sangiovanni, piene di gratitudine, hanno lasciato un’impronta forte:

“Comunque, eccomi qui, volevo solo mandarvi un abbraccio. Non so cosa succederà in futuro, ma volevo spendere qualche parola per tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, grazie, davvero. Ho risolto tante cose tante altre le devo ancora comprendere ma sapere che ho qualcuno vicino mi conforta”.