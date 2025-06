Sangiovanni, Veramente: testo e significato del nuovo singolo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Dopo mesi di silenzio, un viaggio a Tenerife e un beat che sa d’estate, Sangiovanni torna a raccontarsi. E lo fa con Veramente, il nuovo singolo in uscita il 13 giugno 2025, già presentato in anteprima al Mi Ami Festival, che si candida a diventare colonna sonora dei nostri giorni più caldi.

Con una scrittura che accarezza e spacca allo stesso tempo, Sangiovanni ci regala un brano che nasce durante una pausa, ma ha il passo sicuro di chi è pronto a ricominciare. Tra atmosfere tropicali e una produzione che pulsa sotto pelle, Veramente è più di una canzone: è una dichiarazione di intenti, un “ti volevo veramente” che vale come un manifesto, sussurrato e ballato.

Sangiovanni, significato di “Veramente”

Il titolo sembra semplice, quasi disarmante: Veramente. Ma dietro c’è tutto. È un avverbio, certo, ma anche una dichiarazione. Una parola che nel brano diventa grido, sussurro, promessa. Ed è proprio questa sincerità che conquista: Sangiovanni non ha bisogno di travestire le emozioni, le lascia lì, nude, mentre la produzione le avvolge come una seconda pelle.

Il testo è una confessione. Parla di amori che si rincorrono e si perdono, di assenze che pesano, di sapori che restano sulla pelle anche quando le persone vanno via. “Lo sai che so nuotare nei tuoi occhi blu, blu”, canta, e quella ripetizione ha qualcosa di ipnotico, come se ci portasse dentro a quel mare dove l’amore è stato, ma non è più.

La forza della canzone sta tutta nel suo equilibrio: è ballabile ma malinconica, leggera ma intensa. E mentre ci si muove al ritmo del beat, si sente quel filo sottile che unisce le emozioni vere con le vibrazioni estive. Non è un tormentone nel senso classico, è una canzone che ti prende piano piano e poi non ti molla più.

Anche la voce di Sangiovanni sembra diversa: più matura, più piena, accompagnata da cori energici che amplificano l’emozione senza mai sovrastarla. È come se, dopo il silenzio, avesse trovato una nuova frequenza per parlare di sé. Una frequenza che non urla, ma arriva lontano.

“Veramente”, testo della canzone

Tutte le volte che ti ho perso

c’eri prima di tutti i concerti

ti ritiri sempre nei miei pezzi

ma che senso ha

non vederci nel mio letto

solo qualche notte

lo sai che so nuotare nei tuoi occhi blu, blu

Non mi piace

che devo mettermi il cuore in pace

lasciarti andare via non vederti più

Tra il mare blu, così blu

ho un occhio nero

io ti volevo, ti volevo

veramente, veramente

ho il tuo sapore sulle pelle

finalmente

nella mente non si spegne

il tuo ricordo

che lo volevo, lo volevo veramente

..testo completo in arrivo

Un nuovo tassello nel viaggio di Sangiovanni

La storia di Sangiovanni è quella di un giovane artista che ha imparato a prendersi i suoi tempi. Dopo il burnout seguito alla partecipazione a Sanremo 2024 e la decisione di non pubblicare il disco che aveva ormai pronto, ha scelto il silenzio. Un silenzio che ha fatto rumore. Ma oggi, quel silenzio si è trasformato in musica nuova: prima con Luci allo xeno, poi con questo secondo tassello chiamato Veramente, pubblicato da Sugar Music.

Dietro il nuovo brano c’è un team collaudato e affiatato: Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni, penne e teste che con Sangiovanni condividono non solo la scrittura, ma la visione. Il singolo nasce tra le isole Canarie e le emozioni sospese, in una Tenerife che fa da sfondo a pensieri intimi e sonorità che flirtano con l’urban e le percussioni dal sapore tribale. La canzone si apre con delle chitarre delicate, quasi timide, ma poi esplode in un beat che corre veloce verso un ritornello da cantare a occhi chiusi.