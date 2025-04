Sangiovanni, testo e significato di Luci allo Xeno, il nuovo singolo

Fonte: IPA Sangiovanni

Dopo un anno di pausa, Sangiovanni torna a fare musica. Il cantante di Farfalle, che nell’ultimo periodo ha scelto di stoppare la sua carriera in ascesa per prendersi del tempo per sé e ritrovarsi, ha annunciato a sorpresa un nuovo singolo.

La canzone si intitola Luci allo Xeno: un brano elettro-pop che il cantante ha voluto regalare in anteprima a Che tempo che fa e che, in qualche modo, aiuta Sangiovanni ha raccontare ancora meglio alcune delle sensazioni provate nei momenti più difficili del suo periodo difficile. Ecco testo e significato.

Sangiovanni, significato di “Luci allo Xeno”

Non sempre una carriera in ascesa regala solo gioie e grandi soddisfazioni, soprattutto se le luci della ribalta si accendono da giovanissimi, per poi farsi sempre più intense. Lo sa bene Sangiovanni: un cantate che ha saputo bucare il velo della celebrità fin dalla sua apparizione ad Amici di Maria Defilippi per poi portare avanti un percorso musicale bellissimo, che lo ha reso celebre rapidamente.

Poi, lo stop: un momento di difficoltà e la volontà di prendersi un momento per sé, lontano dallo studio di registrazione per ritrovarsi e provare a lavorare su quella sensazione di peso che molto spesso colpisce le celebrità. Ora, Sangiovanni sta molto meglio e ha ripreso a cantare: il suo primo nuovo singolo è Luci allo Xeno, un pezzo pronto per essere ascoltato sulle piattaforme dal nove di aprile e in radio dall’undici dello stesso mese che il cantante ha cantato in anteprima da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

In Luci allo Xeno, con la produzione di Zef e Zazu e la melodia composta da Stefano Tognini e Davide Grigolo, Sangiovanni tocca un tema a lui carissimo: la ricerca di una guida in un percorso toccato dallo smarrimento, dalla paranoia e da momenti di grande inquietudine. Tra luci forti, cambi di strada per vedere i colori dell’alba e uscire da una stanza forse troppo stretta, il cantante ricerca una serenità e un cambiamento.

Un pezzo completamente in linea con i sentimenti di un cantante che, nel corso dell’intervista con Fabio Fazio, ha voluto raccontare di più del suo stato emotivo dopo la pausa: “Sono tornato in studio, ho delle canzoni nuove che non vedo l’ora di farvi sentire. Non ho un disco ben definito, ho fatto delle canzoni, anche per aiutarmi. In realtà penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone, ovvero che a un certo punto della vita si arriva in un momento in cui magari ti senti affaticato, ti senti triste, magari non hai più le stesse energie per portare avanti quello che stai facendo e ho avuto il bisogno di prendermi del tempo per me”.

“Luci allo Xeno”, testo della canzone

È da un po’

Che non vedo tutto in bianco e nero

Forse la Tequila che ho bevuto a sorsi

Mi ha fatto ritornare azzurri questi occhi

Lo stesso copione

Mesi di Hangover

Sempre l’errore di

Bruciare le Roi

in ciò che non vuoi

sentire non dire

E dopo questa notte insonne

Non ritornerà mai la calma

Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell’alba

E non potevo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza

Non c’è niente da perdere

Non sono io il colpevole

Accendo luci allo xeno

Non ho il pedale del freno

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show

Sto ancora in para

C’è una tensione che si taglia con una lama

La gente dice tutto passa

Però si accorcia la distanza tra me e l’ansia

E dopo questa notte insonne

Non ritornerà mai la calma

Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell’alba

E non potevo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza

Non c’è niente da perdere

Non sono io il colpevole

Accendo luci allo xeno

Non ho il pedale del freno

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show