Fonte: IPA Belen Rodriguez

Fabio Fazio ha condotto una nuova puntata di Che tempo che fa, andata in onda nella serata del 6 aprile 2025. Il giornalista ha intervistato diversi ospiti importanti, tra cui Alberto Angela, Belen Rodriguez e Sangiovanni. Come sempre è stata protagonista dell’episodio anche Luciana Littizzetto con il suo attesissimo monologo.

Alberto Angela, il fascino della cultura. Voto: 8

Alberto Angela ha raccontato, nello studio di Che tempo che fa, gli argomenti che saranno protagonisti delle nuove puntate di Ulisse, il Piacere della scoperta, da lunedì in prima serata su Rai Uno. Il divulgatore scientifico è stato accolto in studio da un lungo applauso ed è apparso un po’ emozionato davanti a questa dimostrazione d’affetto del pubblico. Durante la sua affascinante intervista, in cui ha raccontato Van Gogh da un nuovo punto di vista, Alberto Angela ha svelato dei momenti della sua turbolenta adolescenza e ha raccontato che, oltre a suo padre Piero, anche suo nonno Carlo si era occupato di divulgazione scientifica.

Non è mancato il ricordo per Piero Angela, per lui in grado anche d’anticipare il futuro, visto che parlava di crisi climatica già negli anni ’70: “Lui aveva questa capacità incredibile… Sembrava quasi che venisse dal futuro. Capacità razionale di alzarsi e vedere nel futuro”.

Luciana Littizzetto sottotono. Voto: 6

Il monologo di Luciana Littizzetto è uno dei momenti più attesi di ogni puntata di Che tempo che fa, ma il suo intervento del 6 aprile 2025 non ha colto nel segno come le altre volte. L’artista ha detto la sua sui gemelli, per poi raccontare le caratteristiche del coleottero bombardiere e, anche se in seguito ha toccato argomenti più spinosi come la religione e il ruolo di Elon Musk nella società americana, il monologo della protagonista dello show televisivo non è mai davvero decollato.

Belen Rodriguez seducente. Voto: 7

Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese della puntata del 6 aprile 2025 di Che tempo che fa. La conduttrice televisiva ha raggiunto in studio Fabio Fazio con un look total black, un abito nero aderente con le maniche lunghe e uno scollo a cuore. Nella sua apparizione televisiva la presentatrice ha confermato di aver cambiato hairstyle, visto che la tonalità della sua chioma era leggermente schiarita e illuminata da riflessi rossi. Belen Rodriguez ha anche cambiato il modo di portare i capelli, come spiegato a Luciana Littizzetto: “Dipende come mi sento psicologicamente, ieri è successa una cosa talmente grave che mi sono cambiata la riga, mi sono spettinata un attimo”.

La showgirl ha svelato di essere contenta di essere passata al Nove, dopo diversi anni a Mediaset: “Sono molto contenta di questo cambiamento, è un momento di cambiamenti”. Malgrado le ultime indiscrezioni che la vogliono fidanzata, la conduttrice ha ripetuto diverse volte di essere felicemente single: “Sono single dopo vent’anni della mia vita, ho cambiato rete, ho cambiato taglio”.

La conduttrice televisiva ha anche preso posto sul tavolo di vetro di Fabio Fazio e, in tutta la sua intervista, ha voluto giocare molto sulla seduzione, come ha svelato di amar fare: “Mi piace accendere un po’ il fuoco”. Ma Belen Rodriguez ha anche rivelato di essere diventata un po’ smemorata e di aver scambiato di recente il latte con il telefono: “Io non mi ricordo niente di niente, credo sia un inizio di Alzheimer… Parlavo con la bottiglia, ve lo giuro, non è una battuta”.

La showgirl ha raccontato anche l’infanzia in Argentina e le sue prime foto in costume per un giornale locale, che le stavano costando una scomunica: “Fu uno shock essere quasi scomunicata dalla Chiesa”.

Sangiovanni sincero. Voto: 10

Sangiovanni ha partecipato alla puntata del 6 aprile 2025 di Che tempo che fa per rivelare al suo pubblico di aver deciso di tornare sulle scene, dopo il periodo difficile che l’ha colpito. Il cantante è apparso molto emozionato e felice per aver ripreso in mano la sua carriera lavorativa: “Sono ancora capace”.

L’artista ha anche raccontato con grande semplicità e trasparenza quello che gli è successo: “Succede a tantissime persone, a un certo punto della vita si arriva a un momento in cui ti senti affaticato, ti senti triste… Non riuscivo più proprio ad avere le energie, a riconoscere la mia identità… Avevo bisogno di prendere in mano la mia vita, fare le cose normali”. Molto importante per Sangiovanni, in quest’ultimo periodo, l’aiuto della musica: “La musica mi è stata vicina e mi ha aiutata tanto”.