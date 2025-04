Belen Rodriguez ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale un video in cui si è mostrata senza veli. La showgirl è apparsa bellissima come sempre

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha cominciato, nell’ultimo periodo, una vera nuova vita, sia a livello privato che professionale. La showgirl, infatti, è riuscita a superare un periodo molto buio, in cui ha sofferto anche di depressione, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. La conduttrice televisiva ha deciso, quindi, di prendersi un periodo di pausa, terminando anche i suoi impegni lavorativi con Mediaset per prendersi cura solo di sé stessa.

Da allora Belen Rodriguez appare rifiorita e ha cominciato anche una nuova fase della sua carriera professionale, in collaborazione con Discovery. Dopo mesi in cui la conduttrice sembrava molto dimagrita, anche la sua bellezza adesso è più affascinante che mai. Di recente la presentatrice televisiva ha mostrato tutta la sua avvenenza in un video senza veli, condiviso sul suo account Instagram ufficiale.

Belen Rodriguez, il video senza veli

Belen Rodriguez è una delle conduttrici italiane più amate degli ultimi anni. Non solo la sua bellezza affascina i suoi numerosi ammiratori, ma anche la sua bravura, l’ironia e la capacità che ha sempre avuto di raccontarsi ai telespettatori senza filtri. La presentatrice è anche molto presente sui suoi canali social ufficiali e, di recente, ha deciso di mostrarsi con un video senza veli, che ha colpito molto l’attenzione di tutti coloro che la seguono con passione. Belen Rodriguez, infatti, è apparsa più bella che mai nel contenuto social, mostrando un fisico perfetto.

La conduttrice televisiva, nel filmato, indossava soltanto la parte inferiore di un bikini nero e una collana d’oro, mostrandosi in una posa seducente, mentre le veniva scattata una foto. L’abbigliamento da mare della conduttrice televisiva è stato sottolineato dalla didascalia scelta per accompagnare il contenuto social: “Il sogno di un’estate che vorrei non finisse mai”. Belen Rodriguez, quindi, è già pronta a vivere al meglio la prossima estate, in cui la sua bellezza sarà anche baciata dal sole.

Nelle immagini social la conduttrice televisiva ha mostrato un fisico scolpito e già abbronzato, ma il suo hairstyle era diverso da quello a cui ci ha abituato di recente. Belen Rodriguez, infatti, ha scelto di mostrarsi in pubblico, nell’ultima stagione invernale con un affascinante e trendy caschetto mosso declinato in una tonalità scura di castano, ma nel recente video senza veli si è mostrata con una tonalità diversa del suo colore naturale.

Belen Rodriguez torna al biondo?

Belen Rodriguez ha seguito le mode del momento, scegliendo un bob castano scuro per il suo hairstyle invernale, ma potrebbe aver già deciso di tornare a una tonalità molto più chiara di castano, in vista della prossima estate. Nel video, condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, la conduttrice televisiva ha sfoggiato una chioma quasi bionda, raccolta dietro la nuca con delle ciocche che le ricadevano sul viso. Sarà una nuova scelta stilistica o si tratta di un video girato la scorsa estate?

Lo sapremo presto, intanto i sostenitori di Belen Rodriguez si sono scatenati a inviare i loro commenti sotto al filmato social, mostrando tutto il loro apprezzamento per la bellezza senza fiato della presentatrice: “Divina”, “Belen sei e rimarrai sempre la più splendente!” e “Semplicemente bellissima”.