Belen Rodriguez cede al corto, il nuovo taglio per la primavera 2025

La nuova vita di Belen Rodriguez? Inizia dal look: tutto sull'inaspettato taglio corto a sorpresa della showgirl argentina, non a caso tra i prediletti della primavera 2025

Chi da tempo la segue lo sa, questo momento pareva non poter arrivare mai eppure qualcosa è cambiato: complice la leggera brezza primaverile dall’inebriante effluvio di rinascita, Belen Rodriguez ha ceduto alla tentazione del cambio look. In che modo? Dicendo addio alla inseparabile lunga chioma in favore di un taglio corto a sorpresa.

Il long bob di Belen Rodriguez è (già) il taglio della primavera 2025: il nuovo look

È davvero primavera, almeno nella vita di Belen Rodriguez: dopo un periodo lontano dai riflettori che è parso interminabile, per la showgirl argentina sembra essere finalmente giunto il tempo della effettiva rinascita. Questo attesissimo nuovo capitolo positivo, a seguito di qualche violento scossone che purtroppo fa parte della vita, ha avuto inizio con la ricomparsa sul piccolo schermo, precisamente su Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno e poi con Only fans Comico show sul canale Nove.

I progetti lavorativi, però, non sono affatto finiti qui: dopo aver dato vita a Me Fui e Hinnominate con gli amati fratelli, la più grande in casa Rodriguez si è addentrata questa volta in un’avventura solitaria con la creazione della sua personale linea cosmetica, Rebeya, a celebrare la grande bellezza insita in ogni donna.

Dopo un primo periodo di assestamento, ecco arrivare una fortunata collaborazione con Pinalli ed è stato proprio in occasione dell’evento di inaugurazione che la neoquarantenne ha esordito con un look nuovo di zecca.

Sarà l’influenza della moda corrente, sarà la voglia di vedersi diversa, più fresca, così è successo: ebbene sì, Belen Rodriguez ha ceduto al corto ed ora sfoggia uno sbarazzino caschetto a sfiorare le spalle. Trattasi del cosiddetto long bob, per essere precisi, presente come di consueto tra le tendenze capelli della primavera 2025.

A differenza di quanto è accaduto in passato questa volta sembra essere tutto vero, nessuna parrucca all’orizzonte e nessun furbo escamotage a trarci in inganno. Insomma, ci troviamo davanti ad una autentica svolta in piena regola: che sia sempre la solita vecchia storia secondo la quale ogni donna in procinto di cambiare vita parta proprio dallo stravolgere la propria chioma?

Ben lontano dal rischio del puntuale pentimento, la conduttrice di origini latine sta attualmente sperimentando con lo styling, adottando ora una piega dalle onde morbide, ora un liscio perfetto. L’entusiasmo durerà? Staremo a vedere.

Belen Rodriguez sulla depressione e i nuovi amori: ecco cosa ha detto

Una volta rifiorita, durante una recente intervista Belen Rodriguez è tornata a parlare della depressione con cui nel 2023 ha avuto a che fare: “Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere. C’è chi non può, e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre”, ha detto.

Un’assenza, la sua, che non è poi tanto saltata all’occhio data la sua onnipresenza sui giornali. Un meccanismo crudele, questo, che per sua stessa ammissione l’avrebbe messa a dura prova durante quel lungo periodo di fragilità.

Sorridente, la showgirl è persino tornata a parlare della propria vita sentimentale: distante dal moto vorticoso del gossip, sarebbe attualmente sola ma prontissima ad innamorarsi di nuovo. Questa volta, però, le piacerebbe “incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.