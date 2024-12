Belen Rodriguez, il debutto su Real Time con Amore alla prova in una data “speciale”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Dopo una lunga assenza dalla v, per Belen Rodriguez è arrivato il momento di tornare a fare compagnia al suo pubblico: la showgirl e conduttrice sarà infatti al timone dello show di Real Time Amore alla prova – La crisi del settimo anno, che partirà in una data speciale, quella del 1 gennaio 2025.

Belen Rodriguez, il ritorno in tv e il debutto su Real Time

Per Belen Rodriguez è arrivato finalmente il momento di tornare in tv: la showgirl debutterà infatti su Real Time con Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Il programma avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 20 novembre, slittando direttamente al 2025. Adesso c’è la data ufficiale: lo show inizierà il 1 gennaio, sfruttando quindi le dinamiche di una giornata di festa, in cui il pubblico è portato con più curiosità a cambiare canale.

Il programma prevede la partecipazione di quattro coppie che attraversano una crisi matrimoniale, che si metteranno in gioco per capire se il loro rapporto è recuperabile o è giunto al capolinea. Belen Rodriguez sarà affiancata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello: le coppie avranno 14 giorni per scoprire – grazie alla convivenza con un altro partner – cosa fare del loro amore, se continuare a stare insieme o separarsi definitivamente.

Il compito della conduttrice sarà seguire i partecipanti in questo viaggio, raccontando le dinamiche dei loro rapporti: sarà una complice pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e a supportarli. La dottoressa Augello li seguirà invece sotto il punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Nel corso delle cinque puntate le nuove coppie avranno modo di sperimentare la quotidianità con un compagno diverso, in modo da vedere il rapporto a due sotto un altro punto di vista.

Per Belen si tratterà di un debutto “tranquillo”: del resto la scelta di rimandare il programma era stata valutata proprio per evitare (anche) la concorrenza diretta con La Corrida condotta da Amadeus, che tornerà in prima serata con Chissà chi è dal 9 gennaio.

Il momento difficile di Belen

Quello appena trascorso da Belen non è stato un momento facile: la showgirl argentina ha dovuto affrontare prima l’ennesima separazione da Stefano De Martino, poi l’addio a Mediaset, azienda a cui aveva dedicato gli ultimi anni della sua carriera, senza dimenticare un una profonda crisi e una depressione che l’hanno costretta ad allontanarsi da tutto e tutti.

“Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro“, aveva spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi qualche tempo fa. “Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando”.

Proprio quando stava riprendendo in mano la sua vita, un altro problema ha fatto capolino nella sua esistenza: il padre Gustavo Rodriguez ha è stato coinvolto in un grave incendio a inizio dicembre 2024 e si sta lentamente riprendendo dalle gravi ustioni riportate nell’incidente. “Momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”, ha commentato su Instagram a un fan, rassicurando tutti sullo stato di salute del padre.