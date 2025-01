Stefano De Martino ad Affari Tuoi su Belen: “Crisi del settimo anno?”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Gli spettatori, nella puntata di Affari Tuoi di sabato 4 gennaio 2025, non si sono lasciati sfuggire una piccola chicca: Stefano De Martino ha fatto un commento sulla crisi del settimo anno, dopo aver sentito la storia di Paolo e Susanna, ammettendo di non averla mai vissuta. Ma c’è un problema: non poco tempo fa, Belen Rodriguez, che su Real Time va in onda con un programma dedicato proprio alla temibile crisi che spesso si ritrovano a dover superare le coppie, ha detto di averla superata. E proprio con Stefano. Cosa non torna?

Stefano De Martino commenta la crisi del settimo anno ad Affari Tuoi

La crisi del settimo anno ad Affari Tuoi. Proprio così: la puntata di sabato 4 gennaio 2025 ha visto tra i concorrenti Paolo della Regione Molise. Che ha annunciato la dolce attesa della compagna Susanna, con cui sta insieme da 7 anni. Un numero temibile per le coppie, da sempre associato a un profondo periodo di crisi, in cui o si va avanti o ci si lascia.

Ed è qui che il conduttore del fortunato programma di Rai1, Stefano De Martino, si è lasciato sfuggire un commento, probabilmente simpatico, ma che si scontra con quanto raccontato da Belen Rodriguez non poco tempo fa. “È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato. Non so… Sono curioso, ma purtroppo non l’ho mai sperimentata”.

Le parole di Belen Rodriguez sulla crisi del settimo anno con De Martino

Ma non è tutto: dopo un periodo di assenza dalla televisione, Belen Rodriguez è tornata, precisamente con Discovery, dopo l’addio a Mediaset. E il programma che conduce è Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno. Durante la promozione del nuovo programma, il format che è incentrato proprio sulle coppie in crisi, ha risposto ad alcune domande nelle interviste. E in una, rilasciata al settimanale DiPiù, ha parlato proprio di quel momento di difficoltà superato con Stefano. “È così, la crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino oggi

Negli ultimi mesi si è parlato persino di un presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nulla di più lontano dalla realtà. A mettere un punto al rapporto è stato proprio Stefano, o almeno: è stato lui ad annunciare il divorzio da Belen. Nonostante tutto, i due ex non avevano mai divorziato.

A Vanity Fair, ha spiegato che il rapporto è migliorato, ma soprattutto c’è la ferma volontà di fare del bene per il figlio che hanno avuto insieme, Santiago: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. Non ci sarà mai più alcun ritorno di fiamma, “non succederà più”, ha commentato De Martino. E sul divorzio: “Abbiamo depositato i documenti”. Insomma, quella di De Martino a Belen ad Affari Tuoi sulla crisi del settimo anno è stata una frecciata o una ‘dimenticanza’, se così possiamo dire? Chissà.