Fonte: IPA Belen Rodriguez

Quello che Belen Rodriguez ha ricevuto l’1 gennaio 2025 è il suo 32esimo Tapiro d’Oro, praticamente un record. Un Tapiro certamente particolare, per lei, data la lunga assenza dalla televisione e il ritorno con la collaborazione con Discovery e su Real Time. Dopo un periodo a dir poco turbolento: dopo la rottura con Stefano De Martino, ha avuto degli alti e bassi e si è presa cura del suo benessere mentale. Ma ora è pronta a ricominciare da se stessa.

Belen Rodriguez a Striscia la Notizia, 32esimo Tapiro d’Oro

“Mi sei mancato un sacco”, così Belen Rodriguez ha risposto ironicamente a Valerio Staffelli, pronto per consegnare il 32esimo Tapiro d’Oro (non a caso l’ha chiamata la “Regina delle Attapirate”). E questo è un Tapiro a dir poco speciale, con un “cornetto” portafortuna. Come mai? Semplice: dopo il suo addio a Mediaset, per diverso tempo non abbiamo rivisto la Rodriguez in televisione. Poi, la notizia del passaggio al Nove, e il ritorno in tv più di un anno dopo con Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno su Real Time.

“Non l’abbiamo più vista come eravamo abituati a vederla una volta. Come mai, cosa sarà successo? I suoi ex vanno ovunque, ho visto Stefano coi pacchi, sta spaccando. Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé”. E Belen: “Stefano sta spaccando i pacchi?”. Immancabile una battuta nei confronti di colui che è ormai l’ex marito della Rodriguez, visto che dopo anni hanno ufficialmente divorziato. “Non sono passati dieci anni, più o meno tutto continua a essere come prima, giusto?”, ha commentato la Rodriguez. In ultimo, prima di andare via, come di consueto dopo un Tapiro è arrivato il bacio con Staffelli: un rito televisivo a cui non si è sottratta.

Belen: “Ho chiuso con gli uomini”

“Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica. Voglio stare da sola, un po’ in pace”. Belen Rodriguez è intenzionata a guardare avanti. Da quando si è lasciata con Stefano De Martino, l’abbiamo vista cercare l’amore, prima in Elio Lorenzoni e poi in Angelo Galvano. Ambedue le storie sono finite, e oggi è single. Ai microfoni di Striscia ha ammesso di stare benissimo. Di certo si è ripresa dopo il periodo buio, quando è stata ricoverata in una clinica di Padova.

Agli inizi del 2024, aveva brindato ai suoi errori, replicando al commento di un utente su Instagram e spiegando di essere arrivata al punto di non sopportarsi molto. “Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”. La ripartenza, dopo l’amore, dopo l’addio a Mediaset e un nuovo lavoro, è all’insegna di se stessa. E il Tapiro d’Oro che ha ricevuto? “Lo prendo come un portafortuna per non avere quei periodi in cui non mi voglio far vedere da nessuno“.