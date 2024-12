Stefano De Martino chiude le porte a Belen Rodriguez: “Non succederà più”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez. L’ex coppia è di nuovo al centro del gossip per via di un presunto riavvicinamento, che ha fatto sognare i più romantici. I due continuano ad essere in contatto per via del figlio Santiago, che oggi ha undici anni, e c’è chi ha parlato di un’intesa ritrovata e di un divorzio mai finalizzato. Ora a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso conduttore di Affari tuoi, che ha commentato apertamente la sua vita privata dopo un lungo periodo di grande riservatezza.

Stefano De Martino e il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto pace dopo la rottura di qualche tempo fa e le accuse di tradimento che la soubrette ha rivolto all’ex marito. Ma non sono tornati insieme, anzi hanno divorziato ufficialmente. “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha rivelato il conduttore Rai a Vanity Fair. E sul ritorno di fiamma con la soubrette è stato perentorio: “Non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti”.

Dopo un tira e molla durato dieci anni, con due ricongiungimenti importanti, è evidente che sia Stefano sia Belen hanno capito che la loro relazione è ormai morta e sepolta. Ha sicuramente cambiato le loro vite ma fa parte del passato. E di quel vecchio sentimento resta la cosa più bella, il piccolo Santiago, che è legato ad entrambi i genitori. De Martino è devoto al figlio così come a Luna Marì, la bambina che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese.

“Abbiamo un rapporto molto bello. Lei mi vive come uno zio, io come la sorella di mio figlio. A me i bambini piacciono, se avessi una vita meno frenetica ne avrei già altri”, ha assicurato. Stefano ha però precisato di essere single e che Santiago non ha conosciuto altre donne da quando è finita con Belen. Allo stesso tempo ha riconosciuto di essere un uomo molto impegnativo, che si stanca facilmente e che deve combattere quotidianamente con la noia.

“Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso – ha detto – ci devo fare i conti. Io cambio molto, metto in discussione sempre tutto, mentre chi sta con me vuole sicurezza, tranquillità, certezze che io non riesco a dare”.

Stefano De Martino prossimo conduttore di Sanremo?

Stefano De Martino ha inoltre menzionato il Festival di Sanremo: a detta di molti sarà lui il prossimo conduttore della kermesse musicale dopo Carlo Conti, al quale la Rai ha affidato le edizioni 2025 e 2026. “Mi piacerebbe. Se questo lavoro fosse un’università, Sanremo è la laurea, e i programmi che faccio sono gli esami. Siccome vorrei uscire dall’università con il mio massimo, mi prendo il tempo per arrivarci preparato”, ha ribadito.

“Quando dormo da solo – adesso faccio veramente fatica a dormire con qualcuno che non sia mio figlio – occupo tutto il letto, in diagonale. E i miei pensieri vanno a ciò che mi aspetta. Ho imparato ad affrontare tutto quello che mi accade un giorno alla volta, quindi dormo, porto la mia ricarica al 100 per cento, e poi faccio quello che devo fare. Poi ci sono le ansie per il futuro di mio figlio, che non dipende del tutto da me. Mi chiedo: gli vorranno bene? Troverà il suo posto? Poi mi giro dall’altro lato e mi dico: vabbuò, ci pensiamo domani”.