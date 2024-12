Fonte: IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Le voci si fanno sempre più insistenti, ma non illudiamoci: i fan storici dell’ex coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero rimanerne delusi. Nelle ultime settimane si è vociferato di un legame particolarmente stretto tra la Rodriguez e il conduttore di punta di Rai1 con Affari Tuoi: ritorno di fiamma o semplicemente sono spesso insieme per il figlio Santiago? Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’indiscrezione sugli incontri segreti

Nelle pagine di cronaca rosa i nomi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono mai mancati: un tira e molla infinito, il loro, considerando che ci hanno riprovato un numero considerevole di volte, sulla scia degli amori che non finiscono e che ritornano. Ma è così anche questa volta? L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi: “Sempre più spesso con Belen, è solo per Santiago o c’è un ritorno di fiamma?”. Una domanda legittima: i loro incontri, addirittura definiti “segreti”, sono sempre più frequenti, e di sovente con loro c’è proprio l’amatissimo figlio Santiago.

Quindi, i loro incontri potrebbero essere proprio dettati da questioni familiari. Ma c’è anche chi, negli ultimi tempi soprattutto, ha avanzato l’ipotesi di un presunto ritorno di fiamma. Solamente pochi giorni fa, la notizia che De Martino sarebbe ancora innamorato di Belen: “Ecco perché Stefano ha detto basta alle ‘follie’ della ex moglie. Ama ancora Belen ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera”. La verità è lontana dall’essere svelata, anche perché nelle ultime interviste, in ogni caso, i due hanno ammesso di essere in buoni rapporti, ma nulla di più.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Più di un colpo di fulmine: quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle storie più belle. Da vero romanzo, se così possiamo dire, considerando che negli anni ci hanno riprovato più volte. Con un triste epilogo, ripetuto spesso: l’ultima volta, la Rodriguez ha parlato a Domenica In da Mara Venier dei tradimenti di De Martino. “L’ho scoperto dopo un mese e le ho sentite tutte. Sono arrivata a 12 e poi mi sono fermata. Avevo il sesto senso. Adesso rido ma allora non ridevo per niente, a un certo punto siamo diventate amiche perché io ci so fare”.

Belen ha dovuto affrontare un periodo assolutamente non facile dopo l’ultima rottura con De Martino, che oggi è uno dei conduttori di punta della Rai, presente nelle case degli italiani ogni sera con Affari Tuoi, con cui sta ottenendo un riscontro favorevole di critica e pubblico. C’è da dire che oggi sono entrambi single: De Martino non ha più avuto rapporti di lunga data dopo l’ultima volta in cui ci ha riprovato con Belen, mentre lei ha frequentato prima Elio Lorenzoni e in seguito Angelo Edoardo Galvano. Potremmo trovarci di fronte all’ennesima prova d’amore? Difficile dirlo, considerando il periodo complesso che ha dovuto superare Belen. Mai dire mai, certo, e molti fan sono ancora oggi affezionati all’ex coppia. Eppure, la cautela non è mai troppa in questi casi.