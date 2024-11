Un amore che ha fatto sognare e in cui in molti sperano: Stefano De Martino amerebbe ancora Belen. L'indiscrezione

Se c’è una coppia che ci ha fatto sognare, tra alti e bassi, ritorni di fiamma e addii, è impossibile non pensare a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quello che c’è stato tra di loro è stato ampiamente raccontato, anche in modo piuttosto dettagliato, e fin troppo spesso ci dimentichiamo che sono due persone, e non solo due personaggi pubblici. Dopo la rivelazione sul divorzio, si aggiunge un altro tassello al puzzle della cronaca rosa, che ovviamente va preso con le pinze, in quanto si tratta di un’indiscrezione: secondo Diva e Donna, Stefano De Martino amerebbe ancora Belen.

“Stefano De Martino ama ancora Belen Rodriguez”: l’indiscrezione

Lui è ormai il volto della Rai, tra i conduttori più amati del momento, al timone di Affari Tuoi su Rai1, dove sta conquistando lo share, il pubblico e persino la critica, cosa affatto facile né scontata. Lei è in procinto di ritornare in televisione, ma non su Mediaset, a cui ha detto addio: sul Nove, proprio con un programma sull’amore. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono uniti da tanti fili, primo fra tutti il figlio amatissimo che hanno avuto insieme, Santiago. Sono uniti anche da quel divorzio mai ufficializzato: la pratica non è mai stata conclusa.

“Separati sì, divorziati no. E nessuno dei due si è ancora rifatto una vita”, aveva detto il settimanale Nuovo Tv. A cui si aggiungono le dichiarazioni di Diva e Donna, secondo cui Stefano sarebbe ancora innamorato di Belen Rodriguez. “Ecco perché Stefano ha detto basta alle ‘follie’ della ex moglie. Ama ancora Belen ma le sta lontano per non rovinarsi la carriera”. Ovviamente, come sempre, siamo nel campo delle indiscrezioni, quindi tutto va preso con le pinze: eppure, per molti fan sarebbe un sogno rivedere Belen e Stefano insieme, nonostante tutto, gli alti e bassi, il tira e molla continuo. Forse perché non smettiamo mai di credere nell’amore? Chissà. Di sicuro, però, ormai le carriere di Stefano e Belen vanno avanti singolarmente, e De Martino in veste di conduttore sta ottenendo un successo dopo l’altro.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il rapporto oggi

Stando alle parole dei diretti interessati, Belen e Stefano oggi sono in buoni rapporti. Cosa che non si traduce in automatico con: siamo tornati insieme, ovviamente. Lo ha ribadito la Rodriguez stessa, e così anche De Martino, con una frase perentoria: gli amori si compiono. Tutto ha un inizio e una fine, e l’unico amore eterno è quello per i figli. “Perché è finita? Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”.

Le indiscrezioni su un loro presunto ritorno di fiamma, per ora, non tramonteranno mai. Perché c’è quel fascino di credere fermamente negli “amori che fanno giri immensi e poi ritornano”, come ci ricorda una celebre canzone. “Nessuno dei due si è ancora rifatto una vita“, ha fatto notare il settimanale Nuovo. “Non erano così in sintonia da tanto tempo“, e tante altre indiscrezioni che, però, fino a conferma o smentita dei diretti interessati, rimangono tali.