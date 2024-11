Fonte: IPA Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far sognare i più romantici. Quelli che tifano per gli amori tormentati e passionali, proprio come quello che da dodici anni lega la soubrette argentina e il conduttore di Torre Annunziata. Nell’arco di dodici anni – nel 2012 il primo incontro ad Amici di Maria De Filippi – è successo di tutto e il loro legame resta speciale, difficile da distruggere. Certo, la presenza del figlio Santiago aiuta Belen e Stefano a restare sempre vicini ma a quanto pare tra la Rodriguez e De Martino c’è molto altro. Assolutamente difficile da dimenticare.

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati e ripresi più volte in un decennio. Attualmente sono separati ma non hanno mai divorziato ufficialmente. Una questione di cui la soubrette aveva già parlato qualche tempo fa a Verissimo: “Abbiamo chiesto il divorzio una volta, non è arrivato perché siamo tornati insieme subito”. E quella pratica oggi non è mai stata concretizzata, come rivela il settimanale Nuovo che fa sapere: “Separati si, divorziati no. E nessuno dei due si è ancora rifatto una vita”.

Un amico della coppia, un agente della tv che li conosce bene, ha spifferato alla rivista: “Ormai lo hanno capito, sono fatti per stare insieme. Se solo trovassero l’equilibrio giusto…”. Tra Stefano De Martino e Belen ci sarebbe un ostacolo piuttosto grosso, “lui è molto sensibile al fascino femminile, nella vita intima ha tanto da offrire”. E infatti l’ultimo allontanamento è avvenuto proprio a causa dei presunti tradimenti di lui, con almeno dodici ragazzi, stando al racconto di Belù a Domenica In.

Ma nonostante le intemperie, il feeling resiste: Stefano è sempre la persona su cui Belen fa affidamento quando è in difficoltà e viceversa. E nessuno dei due si è rifatto una vita sentimentale. Lei è vicina all’ingegnere Angelo Edoardo Galvano ma non ha mai ufficializzato la liaison che appare appesa a un filo; lui non ha mai avuto una relazione stabile dopo la fine del suo matrimonio.

“Non erano così in sintonia da tanto tempo”, ha assicurato un altro amico della coppia, riaccendendo così le speranze dei fan. Insomma, non si escludono nuovi e clamorosi colpi di scena.

E chissà che non sia proprio De Martino l’uomo intenzionato ad aspettare per sempre Belen. La Rodriguez ha confidato di recente, senza però svelare il nome, che “un mio ex ha giurato di aspettarmi per sempre”. Una promessa d’amore decisamente importante.

Belen e Stefano De Martino di nuovo vicini

Per il momento sia Belen Rodriguez sia Stefano De Martino preferiscono tacere sulle faccende di cuore. Per entrambi è un periodo piuttosto intenso sul fronte lavorativo. Belen ha lasciato Mediaset per approdare a Discovery, dove condurrà due nuovi programmi; Stefano è diventato uno dei volti di punta della Rai e sta conducendo con grande successo, in barba a malelingue e detrattori, Affari tuoi.

Proprio il lavoro è stato in passato terreno di scontro tra la Rodriguez e Stefano: a De Martino, dopo un po’, hanno iniziato a stare stretti i panni del signor Belen. Ha cominciato a studiare e si è ritagliato uno spazio tutto suo in tv. È cresciuto, migliorato. E forse ora anche il suo sentimento per l’ex moglie è pronto allo step successivo. Perché in fondo, parafrasando Eros Ramazzotti, certi amori regalano un’emozione per sempre.