Belen su Stefano De Martino: “Quella crisi superata. Il mio fisico? È cambiato”

Belen Rodriguez è pronta a tornare in tv: a breve condurrà su Real Time Amore alla prova-La crisi del settimo anno. Un format incentrato sull’amore e sulle relazioni, un mondo che la soubrette conosce bene. Belù è innamorata dell’amore, ha sempre vissuto rapporti intensi e allo stesso tempo tormentati. Uno su tutti? Ovviamente quello con l’ex marito Stefano De Martino, durato oltre un decennio tra riavvicinamenti e allontanamenti. Oggi i due hanno ritrovato un equilibrio per il bene del figlio Santiago e secondo qualcuno un giorno riusciranno a tornare insieme. Anche perché non hanno mai chiesto il divorzio e nessuno dei due si è mai rifatto davvero una vita.

Le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez su Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha cominciato la promozione del nuovo programma Amore alla prova-La crisi del settimo anno e, di fronte ad un format incentrato su coppie in crisi, inevitabilmente le sue interviste hanno toccato anche la sfera privata, a cominciare dal lungo matrimonio, ormai finito, con l’attuale conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino.

“È così, la crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”, ha ammesso Belen in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Il legame con Stefano è quello che ha fatto soffrire di più la Rodriguez e la diretta interessata non l’ha mai nascosto.

Di recente Belen e Stefano sono tornati vicini, per il bene del piccolo Santiago. Attualmente sono separati ma non hanno mai divorziato ufficialmente. Un amico della coppia, un agente della tv che li conosce bene, ha spifferato a Nuovo: “Ormai lo hanno capito, sono fatti per stare insieme. Se solo trovassero l’equilibrio giusto…”.

Tra Stefano De Martino e Belen ci sarebbe un ostacolo piuttosto grosso, “lui è molto sensibile al fascino femminile, nella vita intima ha tanto da offrire”. E infatti l’ultimo allontanamento è avvenuto proprio a causa dei presunti tradimenti di lui, con almeno dodici ragazzi, stando al racconto di Belen a Domenica In.

“Non erano così in sintonia da tanto tempo”, ha assicurato un altro amico della coppia, riaccendendo così le speranze dei fan. Insomma, non si escludono nuovi e clamorosi colpi di scena. E chissà che non sia proprio De Martino l’uomo intenzionato ad aspettare per sempre Belen. La Rodriguez ha confidato, senza però svelare il nome, che “un mio ex ha giurato di aspettarmi per sempre”. Una promessa d’amore decisamente importante.

Il fisico di Belen Rodriguez è cambiato

Dopo aver festeggiato i suoi quarant’anni, Belen Rodriguez ha confessato che il suo corpo è cambiato, non è più quello di una volta. “Mi sento una donna diversa, più sicura di me. Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”, ha detto sempre a DiPiù, confermando che sta vivendo un periodo di grande serenità.

Passa il tempo ma Belen continua a prendersi cura di se stessa, non trascurando dieta ed attività fisica. Negli ultimi anni ha iniziato a praticare con una certa costanza pilates con macchinari, che migliora la flessibilità e l’estensione dei movimenti oltre a tonificare e migliorare la coordinazione.