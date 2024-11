Belen ha trasformato il lancio del suo nuovo programma in un video virale: ecco cosa ha detto di alcuni suoi ex amori

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez si prepara alla sua nuova avventura televisiva. Annunciato già da un po’, il programma che segna il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo l’avventura a Le Iene, ha come titolo Amore alla prova.

Di certo la showgirl, modella e conduttrice sa bene come far parlare di sé, e lo ha dimostrato ancora una volta nello spot per Real Time. Aggiungendo alcuni dettagli privati, ha infatti reso un breve video d’annuncio un filmato virale, che si sta diffondendo da una pagina Instagram all’altra. Ecco cosa ha rivelato.

La verità sugli ex

Circolano dichiarazioni di Belen Rodriguez sulla sua vita sentimentale. Qualcosa che potrebbe far pensare a una nuova intervista, ma non è avvenuto nulla di tutto ciò. Nello specifico l’argentina ha parlato di alcuni suoi ex, ma l’ho fatto sfruttando i pochi minuti utili per il lancio del suo programma.

Ne è passato di tempo dalla sua ultima esperienza come conduttrice, conclusasi in maniera repentina e sorprendente. Nel filmato per Real Time non la vediamo indossare un completo scuro e, con ogni probabilità, ciò non avverrà neanche durante le prossime puntate in onda. Per Amore alla prova i toni saranno decisamente più chiari e accoglienti.

Si andrà a indagare nei sentimenti, il che è divenuto un marchio di fabbrica della rete da qualche anno. Per poter lanciare al meglio il format, la padrona di casa ha deciso di rivelare alcuni dettagli sconosciuti della sua sfera privata.

Negli ultimi anni si sono susseguiti svariati compagni, da Fabrizio Corona a Stefano De Martino, da Andrea Iannone ad Antonino Spinalbese, fino al De Martino bis e poi Elio Lorenzoni ed Edoardo Angelo Galvano.

In questo lasso di tempo è sempre stata al centro delle attenzioni del gossip, ma soprattutto è divenuta madre per due volte. Non ha ancora trovato la giusta serenità in fatto di cuore, ma continua la propria ricerca. Il titolo del completo è Amore alla prova, la crisi del settimo anno, e lei di momenti turbolenti in fatto di sentimenti ne ha vissuti.

Parlando dei suoi ex, si è così espressa: “Mi hanno scritto poesia e c’è stato chi mi ha cantato serenate. C’è poi chi ha dormito fuori dalla porta, sopra al tappetino, per una notte intera. C’è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita”.

Amore alla prova, con Belen Rodriguez

Appuntamento fissato per mercoledì 20 novembre, a partire dalle ore 21:30, su Real Time. Si tenta un rilancio della trasmissione, che saluta Giulia De Lellis. L’obiettivo però resta lo stesso, ovvero indagare sulle dinamiche della vita di coppia, offrire degli spunti interessanti di riflessione ai telespettatori, e stare alla larga dal trash il più possibile.

Ci sono dei tratti in comune con Temptation Island? Certo, ma si tratta di sfumature. Viene inoltre a mancare quella struttura dietro le quinte che connette ad altre trasmissioni, come nel caso di Uomini e Donne e Il Grande Fratello.

Le quattro coppie saranno Valentina e Massimiliano, Jennifer e Tommaso, Lorena ed Emanuele, Monia e Ugo. Il tutto visibile anche in streaming attraverso il sito ufficiale di Real Time o su Discovery+.