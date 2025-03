Virginia Raffaele dopo l’accusa di Belen: “Se qualcuno soffre mi dispiace”

Fonte: IPA Belen Rodriguez e Virginia Raffaele

Scontro a distanza tra Virginia Raffaele e Belen Rodriguez. Dopo le accuse della soubrette argentina non è tardata ad arrivare la risposta della comica e attrice, diventata popolare tra le tante cose anche per via dell’imitazione che ha fatto in passato dell’ex moglie di Stefano De Martino. Un’imitazione che ha portato anche la prima volta al Festival di Sanremo, quando Carlo Conti l’ha voluta nel 2016 accanto a sé sul palco dell’Ariston (nel 2019 ha poi condotto la kermesse con Claudio Baglioni e Claudio Bisio). Un’imitazione che però non è mai piaciuta alla showgirl, come ribadito di recente.

Belen Rodriguez contro l’imitazione di Virginia Raffaele

La scintilla della polemica è scoccata in seguito all’ospitata di Belen Rodriguez nel programma di Rai3 Tv Talk. Durante l’intervento della showgirl la conduttrice Mia Ceran ha chiesto un’opinione all’argentina su Virginia Raffaele e la sua imitazione e Belen non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio per me era un po’ volgarotto. Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente”, ha dichiarato Belen senza troppi giri di parole. La Rodriguez ritiene dunque l’imitazione di Virginia Raffaele volgare e troppo lontana dal suo modo di fare.

Tra l’altro non è la prima volta che Belen critica l’imitatrice. Già in passato l’argentina si era detta infastidita da come Raffaele la ritraeva in tv. Nel 2017, ad esempio, Belen aveva espresso malcontento e poco gradimento nei confronti della sua parodia.

“No, non mi piace tanto l’imitazione che fa. Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. – aveva detto – Talvolta ha esagerato e me la sono presa: se ottieni una certa popolarità grazie a un personaggio credo che, alla fine, dovresti avere un pochino di rispetto in più, perché è anche grazie a lui se stai dove stai”.

Il riferimento era a un episodio avvenuto ad Amici di Maria De Filippi, in cui la comica aveva ironizzato sulla relazione tra Belen e Stefano De Martino e sul loro figlio, Santiago.

Tra le due donne non c’era mai stato un botta e risposta reale e concreto. Almeno fino ad oggi, con Virginia che ha voluto condividere la sua opinione, rivendicando il diritto di satira.

La risposta di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele ha replicato in un’intervista su La Repubblica: “Belen? Se qualcuno soffre mi dispiace, ma ricordiamoci che esistono la satira, l’ironia, l’autoironia, la caricatura (deriva da caricare) e la parodia”.

Poi ha aggiunto: “Forse era un suo periodo delicato. Credo di non aver offeso nessuno, le offese sono altre”. E ha continuato menzionando altri personaggi da lei imitati: “Chaplin disse a Carla Fracci: “Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande”. Ci incontrammo e mi ringraziò, ero felicissima. A Colpo di Luna facevo la parodia di Barbara Alberti, colta e ironica. Abbiamo riso insieme”.

Virginia Raffaele ha citato anche Ornella Vanoni, che ha imitato più e più volte fino a diventare sua amica: ” Amo Ornella, quando mi sente un po’ giù mi richiama. Siamo legate”, ha rivelato Virginia.