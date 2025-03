Ospite di Tv Talk, la showgirl argentina ha fatto il punto sulla sua ventennale carriera e non è passata inosservata la decisione sul suo ex marito

Belen Rodriguez è tornata in Rai. Per la prima volta ospite di Tv Talk, su Rai3, dove ha fatto il punto sulla sua lunga carriera, che ormai va avanti da ben venti anni. Amata da tanti, criticata da altri, checché se ne dica la showgirl ha saputo indubbiamente lasciare un’impronta nella televisione italiana con la sua bellezza e versatilità. Una vera e propria icona per molti, anche se la sua luce negli ultimi anni si è leggermente affievolita a causa dei suoi problemi di salute. Ma Belen è una guerriera e non ha mai perso del tutto la sua voglia di combattere e farsi strada nel mondo.

Belen Rodriguez a Tv Talk parla di carriera e bellezza

Belen Rodriguez ha parlato a Tv Talk della sua carriera, ricordando alcuni momenti importanti come il Festival di Sanremo e le avventure più recenti a WarnerBros.Discovery. Ha preferito non rilasciare troppi dettagli circa il suo addio a Mediaset, arrivato dopo tanti anni di onorato servizio e dove era da sempre uno dei volti più riconoscibili e seguiti.

“Sono andata via per tanti motivi ma preferisco non svelarli. Ora mi trovo molto bene dove sto”, ha confidato. La quarantenne ha poi fatto notare che spesso in Italia preferiscono etichettare (e di conseguenza sminuire) le donne come showgirl anziché come conduttrici e questo, a suo parere, non accade mai nel caso degli uomini.

Secondo la Rodriguez, poi, cominciare a lavorare nel mondo dello spettacolo grazie alla bellezza rappresenta sicuramente un vantaggio – e lei stessa ne ha approfittato – ma poi bisogna puntare su altro. E Belen lo ha fatto, mostrandosi una soubrette poliedrica, in grado di cantare, ballare e stare al gioco. Un personaggio sensuale ma allo stesso tempo eclettico, che ha saputo sempre lasciare un segno in ogni programma che l’ha vista protagonista.

Belen Rodriguez e quel riferimento a Stefano De Martino

Tra i tanti momenti della carriera di Belen Rodriguez dimostrati a Tv Talk anche quelli che l’hanno vista partecipe insieme all’ex marito Stefano De Martino, conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Impossibile non notare gli occhi malinconici di Belù mentre scorrevano le immagini: occhi che dimostrano ancora una volta quanto la Rodriguez abbia sofferto per la fine del suo matrimonio.

Indubbiamente quella con De Martino è stata la storia d’amore più importante per Belen, quella che le ha lasciato maggiori ferite, quella per la quale ha lottato fino alle fine, riprovandoci più e più volte. Quella che non è stata facile da superare e che l’ha condotta persino nel tunnel della depressione.

Durante questa ospitata, però, Belen non ha mai fatto cenno a De Martino, padre di suo figlio Santiago, e neppure la conduttrice Mia Ceran e i suoi analisti lo hanno nominato. Una scelta piuttosto insolita visto che Stefano è praticamente l’uomo del momento, un conduttore in forte ascesa e considerato a tutti gli effetti il presente e il futuro della tv di Stato.

Molto probabilmente però è stata la stessa Belen a non chiedere domande di questo tipo, in modo tale da ribadire un concetto già espresso più volte nell’ultimo periodo: Belen è ormai stufa del gossip, della cronaca rosa e per questo preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Del resto una risposta o un commento su Stefano poteva rilevarsi facilmente un’arma a doppio taglio.

Una linea, questa adottata da Belen, sicuramente condivisa da Stefano che da quando ha iniziato la sua scalata al successo si è costantemente tenuto alla larga da pettegolezzi e indiscrezioni. I tempi di Amici, dei triangoli amorosi e degli scandali sono ormai finiti per Belen e Stefano.

Entrambi sono cresciuti, sono maturati e vogliono far parlare per le loro capacità, per il loro talento. Vogliono essere considerati dei professionisti e non più solo volti da copertina. E sono più determinati che mai a raggiungere tale obiettivo. Un vero e proprio cambio di rotta. Perché, in fondo, solo i più stupidi non cambiano mai.